Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты
Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты со своим последним альбомом Subtract.
Отмечается, что британские критики по достоинству оценили пластинку. В начале мая исполнитель выиграл суд по делу о плагиате композиции. Американская компания планировала отсудить у Ширана 100 млн долларов.
Тогда музыкант заявил, что завершит карьеру, если его признают плагиатором. Ранее Эд Ширан заявил, что хочет выпустить посмертный альбом, передает «Радиоточка НСН».