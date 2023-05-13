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Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты

Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты со своим последним альбомом Subtract.

Певец Эд Ширан возглавил британские музыкальные чарты
© nsn.fm

Отмечается, что британские критики по достоинству оценили пластинку. В начале мая исполнитель выиграл суд по делу о плагиате композиции. Американская компания планировала отсудить у Ширана 100 млн долларов.

Тогда музыкант заявил, что завершит карьеру, если его признают плагиатором. Ранее Эд Ширан заявил, что хочет выпустить посмертный альбом, передает «Радиоточка НСН».

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