Лучшие композиции Исаака Шварца

100 лет назад родился композитор Исаак Шварц.

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"Ваше благородие, госпожа удача", автор слов — Булат Окуджава

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Песня "Ваше благородие, госпожа удача" в исполнении актера Павла Луспекаева стала визитной карточкой фильма Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни" и одной из популярнейших мелодий во всем советском кинематографе. Шварц признавался, что во время написания музыки к песне Окуджавы он видел ее исполнителем только Луспекаева. К тому моменту актер уже имел опыт работы с Шварцем, который писал музыку и песни для спектаклей БДТ.

"Песенка кавалергарда", автор слов — Булат Окуджава

Самой известной композицией из киноленты Мотыля "Звезда пленительного счастья" стала "Песенка кавалергарда", которая начинается со слов "Кавалергарда век недолог, и потому так сладок он". Известно, что на создание этой композиции Окуджаву вдохновил исполнитель роли декабриста Ивана Анненкова — Игорь Костолевский.

"Мелодии белой ночи"

Весь сюжет советско-японского фильма Сергея Соловьева "Мелодии белой ночи" разворачивается под музыку Шварца. Она сопровождает переживания героев ленты и становится символом признания в любви к Санкт-Петербургу.

"Капли датского короля", автор слов — Булат Окуджава

Главной темой трогательной картины Мотыля о Великой Отечественной войне "Женя, Женечка и "Катюша" стала песня "Капли датского короля". Именно с нее началось многолетнее творческое сотрудничество Шварца, Окуджавы и режиссера ленты. В одном из интервью Мотыль отметил высокую значимость музыки композитора для фильмов:

"Шварц не раз изумлял меня способностью сообщать в музыке то, что я лишь смутно чувствовал, и даже спасать эпизоды, которые, казалось бы, были безнадежно провалены".

"Романс" из фильма "Соломенная шляпка", автор слов — Булат Окуджава

Для двухсерийной музыкальной комедии "Соломенная шляпка" режиссера Леонида Квинихидзе Шварц и Окуджава создали 13 песен. Самыми известными из них стали Романс" ("Я вспоминаю дивную страну…") в исполнении Алисы Фрейндлих и Михаила Козакова, а также композиция "Женюсь, женюсь…", которую спел Андрей Миронов. Известно, что перечисление женских имен в последней было навеяно Окуджаве списком лошадей из завещания Портоса в романе Александра Дюма "Десять лет спустя", где упоминаются те же имена — Лизетта, Мюзетта и так далее.

"Романс Книгиной", автор слов — Булат Окуджава

В фильме Владимира Мотыля "Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад" звучит еще одна песня Окуджавы и Шварца — "Романс Книгиной" в исполнении Ирины Муравьевой. Актриса играет в ленте вдову Книгину, за которой начинает ухаживать квартирант.

"Дерсу Узала"