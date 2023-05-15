«Русский Казанова»: как сложилась судьба Романа Медокса

Авантюриста Романа Медокса прозвали «Русским Казановой». Хотя куда справедливее было бы сравнить его с гоголевским Хлестаковым или детищем Ильфа и Петрова - Остапом Бендером. Ему довольно долго удавалось водить за нос власти, выдавая себя за другого человека и имея с этого дивиденды. Но кончил он плохо.

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Юноша из хорошей семьи

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Роман Михайлович Медокс появился на свет около 1793 года. Его отец, Михаил Медокс, был по происхождению англичанином и видным московским театральным деятелем.

Прозвище «Русский Казанова» Роман заработал еще в юности благодаря многочисленным любовным похождениям. Получив блестящее образование, он поступил на военную службу в звании корнета и адъютанта донского казачьего атамана Платова. Но военная карьера длилась недолго: вскоре Медокс сбежал из расположения своей части, прихватив деньги из полковой кассы. На них он заказал шикарный мундир поручика лейб-гвардии кавалеристского полка с золотыми эполетами и выправил себе поддельные документы.

Аферист отправился на Кавказ, где предстал перед местными властями под именем Соковнина – адъютанта министра полиции Российской империи генерала А.Д. Балашева. В это время была в разгаре война с Наполеоном. По словам лже-Соковнина, его направили сюда по личному императорскому указу, дабы он набрал ополчение из горцев для борьбы с французами.

Поскольку у Медокса имелись при себе соответствующие бумаги со всеми подписями и печатями, ни у кого не было оснований ему не верить. Вице-губернатор тут же выдал «Соковнину» десять тысяч казенных рублей на расходы.

Медокс весело проводил время, участвуя в званых обедах и приемах, флиртовал с женами и дочерьми местных аристократов, а также осматривал крепостные сооружения, поддерживая сочиненную им легенду. Но весть о самозванце все же дошла до министра полиции, а тот доложил императору. В феврале 1813 года «адъютанта» арестовали и заключили в Петропавловскую крепость.

Дерзкие побеги

Из Петропавловки Медокса перевели в Шлиссельбургскую крепость, где он провел следующие 14 лет. После кончины Александра I Медокс подал новому царю, Николаю I, прошение о помиловании. Оно было удовлетворено. В 1827 году бывший «Соковнин» вышел из крепости и поселился в Вятке под надзором полиции. Спустя 11 месяцев после прибытия в Вятку Медокс неожиданно сбежал и обнаружился лишь 31 марта 1828 года в Екатеринодаре. Опять у него был при себе фальшивый паспорт на чужое имя.

На этот раз по личному императорскому распоряжению авантюриста отправили рядовым в один из сибирских военных батальонов. Разумеется, служить, да еще простым солдатом, Медокс вовсе не желал. По пути в Сибирь он каким-то непонятным образом сбежал из-под конвоя. Ему удалось добраться до Одессы, откуда он отправил два дерзких письма на имя императора. Возмездие не заставило себя ждать: Медокса схватили, и все-таки ему пришлось ехать в Сибирь.

Лжедекабрист

Прибыв в Иркутск, англичанин быстро втерся в доверие к местному городничему – бывшему декабристу А.Н. Муравьеву и вместо службы в солдатах стал домашним учителем его детей. По некоторым данным, Медокс также преподавал в Омском кадетском корпусе и занимался геологическими исследованиями. Однако он отплатил своему покровителю черной неблагодарностью – написал шефу жандармерии графу А.Ф. Бенкендорфу письмо о том, что в Иркутске существует возглавляемое Муравьевым подпольное общество декабристов «Союз Великого Дела», члены которого находятся и в столице.

Император приказал провести тщательное расследование. В 1832 году за «услугу правительству» Медокса отозвали из ссылки и доставили в Петербург, где он представил доказательства заговора: в частности, записи своих бесед с «государственными преступниками» и бумагу, согласно которой он был завербован в члены тайного общества.

Расследование шло долго. Все это время Медокс вел разгульную жизнь в Петербурге и Москве. Ему выделялись значительные средства из казны, благодаря которым он смог даже выгодно жениться.

В конце концов выяснилось, что вся информация о заговоре была сплошным обманом и никакого тайного союза декабристов не существовало. Однако к тому моменту Медокс уже скрылся в неизвестном направлении.