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Мужчина отметил 107-й день рождения и раскрыл секрет долголетия

Самый старый житель Новой Зеландии отметил свое 107-летие и раскрыл секрет долгой жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина отметил 107-й день рождения и раскрыл секрет долголетия
© Lenta.ru

Джек Коу родился 11 мая 1916 года. Недавно новозеландец отпраздновал 107-й день рождения вместе с семьей и сотрудниками дома престарелых «Святой Иоанн», где он живет. Одним из угощений на празднике был торт в виде карамельного попкорна. Мужчина назвал карамельный попкорн и пиво главными секретами долголетия.

Коу переехал в дом престарелых лишь четыре месяца назад. До этого он жил самостоятельно, однако из-за серии падений и ухудшения зрения это стало невозможным.

Мужчина родился и провел большую часть жизни в городке Буллс. В 1950 году вместе с женой Торой он построил дом, где они воспитали двоих детей. Во время Второй мировой войны Коу охранял американскую авиабазу на Новой Каледонии. Позднее у него был бизнес по окраске и декорированию.

Новозеландец вышел на пенсию более 40 лет назад, когда ему было 64 года. Его главными увлечениями были охота и рыбалка, которыми он продолжал заниматься до своего 100-летия. Среди его любимых детских воспоминаний — поездки на четырехконной повозке за дровами на пляж, обучение рыбной ловле и охота на кроликов.

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