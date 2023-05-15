175 лет назад родился художник Виктор Васнецов

Виктор Васнецов — мастер фольклорной живописи, архитектор и художник. В своём творчестве он отошёл от бытовой тематики, которой придерживалось Товарищество передвижных художественных выставок, и часто обращался к сказочной и религиозной Руси, оказав значительное влияние на развитие неорусского стиля в русле модерн.

© Николай Дмитриевич Кузнецов

Новая эстетика в архитектуре нашла отражение в оформлении храмов и дома (ныне — Дом-музей Васнецова), который художник спроектировал сам. Полотна живописца украшают Третьяковскую галерею, Исторический музей в Москве, Галерею Ильи Глазунова и многие другие значимые объекты культуры.

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Виктор Васнецов родился 15 мая 1848 года в селе Лопьял Вятской губернии царской России (ныне — Уржумский район Кировской области РФ). Его отец был священником. Младший брат Васнецова — Апполинарий — тоже стал художником.

Васнецов обучался сначала в духовном училище, а затем в семинарии в Вятке (современный Киров), но не окончил её. В 1867 поступил в Императорскую академию художеств (ныне — Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина). Также брал уроки рисования у Ивана Крамского.

В 1869 году живописец был удостоен двух малых серебряных медалей академии за работу «Два обнажённых натурщика», а в 1870-м — большой серебряной медали за полотно «Пилат умывает руки».

В 1875-м художник покинул академию, а годом позже отправился во Францию, где пробыл до 1877 года. Вернувшись из-за границы, Васнецов вступил в Товарищество передвижных художественных выставок.

В Москве Васнецов познакомился с предпринимателем Саввой Мамонтовым и коллекционером Павлом Третьяковым, которые видели потенциал художника и не раз приобретали его картины.

В 1885 году художник некоторое время жил в Италии, где изучал искусство эпохи Возрождения.

В 1892 году Васнецову присудили степень профессора Академии искусств, однако уже в 1905-м он отказался от этого звания, таким образом выразив свой протест против участия студентов вуза в антиправительственных митингах.

По проекту Васнецова в 1899—1906 годах был построен фасад основного здания Третьяковской галереи. Также он работал над росписями Владимирского собора (Киев), храма во имя Воскресения Христова (Спас на Крови в Петербурге) и других храмов.

Наряду с другими видными художниками Васнецов стоял у истоков создания Общества возрождения художественной Руси. В последние годы жизни он заканчивал работу над сказочными картинами — «Царевна-лягушка», «Царевна Несмеяна», «Витязь на распутье», «Сивка-Бурка» / «Иван-царевич на Сером волке».