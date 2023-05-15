Самый красивый пенсионер живет в Ростовской области

29 апреля прошел международный конкурс красоты и таланта «Мистер и мисс содружество Россия - Италия - Объединенные Арабские Эмираты - Армения». Его победителем стал 65-летний житель города Шахты Ростовской области Василий Мельников.

© Мир новостей

Участниками конкурса стали люди возрастом старше 55 лет. Они продемонстрировали членам жюри три дефиле. В итоге победителем оказался Василий.

«Думаю, жюри зацепил один из моих выходов. Во время дефиле в спортивной одежде участники просто прошли по сцене, а я использовал боксерские приемы, которые я называю «бой с тенью», - улыбается Мельников.

Он не просто завоевал титул, но и выиграл поездку в ОАЭ и Италию.

Житель Шахт 25 лет занимался боксом, стал мастером спорта СССР, но после травмы пришлось заняться мануальной терапией и гиревым спортом. Это помогло восстановиться и стать многократным победителем первенств мира, Европы и России.

В индустрию красоты дончанин попал несколько лет назад. «У меня есть знакомая, которая предложила попробовать. Я подумал: а почему нет? Не сутулый, не горбатый, не кривой», - смеется он. Правда, для достижения успеха приходится во многом себя ограничивать. Мельников признается, что через день занимается гиревым спортом, раз в неделю ходит в баню. Никогда не употребляет алкоголь, соблюдает диету: ничего не поделаешь - красота требует жертв!

Самым большим достижением в жизни Василий считает то, что стал многодетным отцом. У него за спиной несколько браков, которые закончились разводами, и красавец-мужчина сейчас в поиске.