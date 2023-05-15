Бездомная модель осталась жить на улице из-за особенности организма

Бывшая американская модель Лони Уилсон стала бездомной и объяснила, почему осталась жить на улице. Интервью с ней публикует New York Post.

39-летняя манекенщица, которая ранее сотрудничала с такими журналами, как Glam Fit, Flavour и Iron Man, лишилась недвижимости из-за долгов, возникших у нее в браке со звездой «Спасателей Малибу», актером Джереми Джексоном. Выяснилось, что пара тратила баснословные суммы на роскошную жизнь, но вскоре у них отобрали имущество из-за отсутствия денег на погашение задолженностей.

По словам Уилсон, именно экс-супруг виноват в том, что ей приходится жить на улице. «Мой брак поставил меня в такое положение. Но теперь у меня нет желания жить в доме, потому что мое тело болит от электричества. На протяжении года кое-кто бил меня током», — рассказала собеседница об особенности своего организма, не уточнив при этом, кто издевался над ней упомянутым способом.