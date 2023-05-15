Что стало с Мариной Влади после смерти Высоцкого

Марина Влади, отметившая на днях 85-летний юбилей, считается музой Владимира Высоцкого и главной женщиной его жизни. «Двенадцать лет я жив, тобой храним», – писал он.

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Её безумная, всепоглощающая любовь действительно вселяла в него силы и творческое вдохновение. Она умела и хотела любить. Но судьба ей этого так и не позволила.

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Уроки флирта

К моменту встречи с Владимиром Высоцким Марина уже в полной мере вкусила поклонения знаменитых мужчин.

Сниматься она начала с 15 лет. В одной из картин её партнёром был 27-летний Марчелло Мастроянни. Который, по воспоминаниям Марины, давал ей «уроки флирта». Говорили, что звезда итальянского кино был не на шутку увлечён французской красавицей. Год спустя, на съёмках ленты «Дни любви», она уже вовсю кокетничала с Марлоном Брандо.

Ею увлекались знаменитые режиссёры – Орсон Уэллс, Джузеппе де Сантису. Жан-Люк Годар даже звал её замуж. Но Влади выбрала никому тогда не известного актёра Робера Оссейна (он, как и Влади, имел русские корни), за которого и выскочила в 17 лет замуж.

Позже Оссейн прославился, сыграв Жозефа де Пейрака – мужа прекрасной Анжелики – и сняв четыре фильма со своей знаменитой женой. Марина подарила ему двоих сыновей – Игоря и Петра. Они считались одной из самых красивых французских пар. Но через четыре года идиллия закончилась.

Говорили, что Робер мечтал об уюте и нормальной семье, а купавшаяся в любви зрителей и мужчин Марина к этому была ещё не готова. После развода он ужасно страдал. Подруга семьи Марины Влади даже считает, что все последующие несчастья Марины Влади и её одиночество – наказание за то, как жестоко она поступила с Оссейном.

Её второй брак с бывшим лётчиком, владельцем авиалиний в Африке Жаном-Клодом Бруйе, в котором родился сын Владимир, распался спустя три года. Расстались супруги тихо-мирно, умудрившись сохранить дружеские отношения на всю жизнь.Впереди Марину ждала встреча с самой большой страстью и любовью всей её жизни.

Прерванный полёт

Встреча эта случилась в 1967 году, в ресторане ВТО, куда оба приехали после спектакля «Пугачёв».

«Краешком глаза я замечаю, что к нам направляется невысокий, плохо одетый молодой человек… » – вспоминала она в своей книге «Владимир, или Прерванный полёт».

Завершился вечер, по воспоминаниям французской звезды, на квартире одного из друзей, где Высоцкий без обиняков заявил, что влюбился в неё, увидев в фильме «Колдунья», и она обязательно станет его женой.

Тогда Марина Влади не приняла этого всерьёз. Однако спустя год, когда она снова приехала в Москву, они уже практически не расставались.

«В один из осенних вечеров я прошу оставить нас одних в доме кого-то из твоих друзей. Хозяин дома исчезает к соседям. Друзья молча обнимают нас и уходят…Ты дрожишь. Ты шепчешь слова… На всю жизнь моя жена…» – пишет Марина в книге.

Они и в самом деле поженились. Влади не испугали ни предупреждения друзей о пагубном пристрастии Высоцкого к алкоголю, ни его многочисленные романы, ни, наконец, расстояние, разделяющее их страны. Она безоглядно окунулась в омут любви, пожертвовав ради неё карьерой кинозвезды.

«Я всегда, всю свою жизнь решала как женщина, а не как актриса. Карьера – это не главное в моей жизни», – рассказывает Влади.

Она ездила с ним на съёмки, договаривалась насчёт записей его пластинок, концертов, обустраивала их квартиру. Благодаря ей Высоцкий получил возможность выезжать за границу. Она вытаскивала его из запоев, срывалась по первому звонку, чтобы забрать потерявшего над собой всякий контроль Высоцкого. Иногда даже приходилось лететь в другой город.

«И вот тогда начинается самое трудное: я запираюсь с тобой дома, чтобы отнять тебя от бутылки. Два дня криков, стонов, мольбы, угроз… безумной головной боли…».

О том, что он разрушает себя куда более пагубной страстью, Влади узнала одной из последних. Хотя, по мнению друзей, должна была догадаться – у её младшего сына Володи тоже были проблемы с наркотиками.

«Я осознаю страшную действительность лишь тогда, когда уже ничего нельзя поправить», – писала она.

Холод, возникший в их отношениях: «Мы долго не виделись, спать легли обнявшись – и только… Володя охладел ко мне», – она поначалу списывала на наркотики. Потом стало ясно, что дело не только в них.

Она знала о том, что у мужа роман со студенткой Оксаной Афанасьевой. Во время приездов в Москву она находила дома женские вещи, косметику. Конечно, для неё, кинозвезды, о которой грезили миллионы, это было чудовищным унижением. Но она с великодушием любящей женщины пыталась найти ему оправдание:

«Я узнаю о твоих многочисленных изменах. Просто больная от ревности, я не понимаю того, что всё это – отчаянные попытки уцепиться за жизнь, доказать себе самому, что ты ещё существуешь».

…Весной 1980 года Марина определила Высоцкого в парижскую наркологическую клинику. Но три недели, проведённые в ней, заветного результата не дали. В аэропорт они ехали в полном молчании. Казалось, красивая история их любви подошла к самому финалу.

За два дня до смерти Высоцкий позвонил ей и сообщил, что взял билет в Париж на 29 июля. Услышав, что она его ждёт, выдохнул «спасибо, любимая моя».

«Как часто я слышала эти слова раньше… Как долго ты не повторял их мне… Я верю. Я чувствую твою искренность»…

Его сердце остановилось за четыре дня до их встречи…

Человек в чёрном

Первое время после смерти Высоцкого Марина лежала в своём огромном нетопленом доме, не желая никого видеть.

Единственный человек, которому удавалось хоть как-то её разговорить, был врач-онколог Леон Шварценберг, который много лет лечил от рака сестру Марины. Он приезжал к ней на правах друга семьи и шаг за шагом заставлял её возвращаться к жизни.А вскоре он развёлся с женой, которой оставил квартиру, и на стареньком «Пежо» привёз свои вещи к Марине с просьбой разрешить ему пожить у неё, пока он не подыщет новое жилище. Однако оно ему так и не понадобилось. Их дружба как-то сама собой переросла в трогательную любовь.

Шварценберг никогда не ревновал Марину к Высоцкому, несмотря на то что в доме висел его портрет, Влади часто перечитывала его письма и слушала записи песен.

«Представьте себе пребывающую в любовной гармонии пару, – вспоминала Марина, – в которой женщина день за днём в течение двух лет доносит до мужчины слова трагической страсти к другому, а её ещё надо при этом успокаивать, поддерживать».

Она тоже старалась поддерживать его во всём. Вместе они участвовали в акциях в защиту обездоленных, иммигрантов, в демонстрациях протеста против войны в Ираке.

«Я живу с этим человеком в одном доме и сплю в одной постели. И могу на крови поклясться, что честнее Леона я не знаю никого!» – заявляла она в прессе.

По злой иронии судьбы, блистательный врач умер от рака печени – болезни, борьбе с которой он посвятил всю свою жизнь.И снова она отчаянно пыталась выцарапать у смерти любимого мужчину. И снова проиграла битву.

После смерти мужа перед Мариной, по её собственным словам, разверзлась пропасть. Выпивка стала единственной анестезией от этого жизненного кошмара.

Из своего дома она несколько лет выходила лишь за продуктами и вином. Узнать звезду французского кинематографа в этой женщине с ободранными коленками и ссадинами на руках, которая теряла равновесие даже от толчка пробегавшей псины, было сложно.

«Мне казалось, что жизнь моя кончена. Дети далеко, родных, мужчин не осталось. От полного отчаяния и самоубийства меня спасли мои собаки, за которыми надо было ухаживать. И другая страсть – писательство».

На этот раз она посвятила книгу своему последнему мужу, Леону – «На пляже. Человек в чёрном». Сейчас на её счету уже несколько десятков книг. По словам Влади, мир иллюзий оказался значительно спокойнее и добрее мира реального.