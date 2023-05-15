Последние советские вундеркинды: что стало с сестрами Князевыми

Советский Союз стал родиной большого числа «самородков», чьи достижения поражают до сих пор.

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Например, рекорд сестёр-погодков Анжелы и Дианы Князевых до сих пор не побит.

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Девочки стали дипломированными специалистами в возрасте 14 лет.

Начало большого пути

Девочки появились на свет в 1986 и 1987 годах. Их мать Юлия была кандидатом педагогических наук и занималась исследованиями в области развивающих методов для одарённых детей. Она и не скрывала, что многие новаторские методы применила при воспитании собственных дочерей.

«Эксперимент» оказался удачным, и девочки в 10 и 11 лет уже смогли окончить школу. Пока сверстники продолжали «грызть гранит науки» в общеобразовательном учреждении, Анжела и Диана уже покоряли вуз. В 1997 году сёстры Князевы стали студентками экономического факультета Финансовой академии.

Но амбициозная родительница следила за тем, чтобы её дочери увлекались не только учёбой. Сёстры занимались танцами, английским языком, посещали бассейн.

Университет юные москвички окончили с красными дипломами. Примечательно, что документы о высшем образовании они получили раньше, чем паспорта. Собственно, это и стало главным поводом для продолжения образования. Родители вдруг поняли, что в таком возрасте их дочерей на официальную работу никто не возьмёт.

В Российском новом университете Анжела и Диана получили дипломы юристов, после чего задумались над покорением зарубежных вузов. Девушки захотели окончить магистерскую программу «Международная экономия» в Стэнфорде, а поэтому вся семья переехала в США.

На этом их научный путь не завершился. Сёстры Князевы к началу 2010-х годов защитили кандидатские диссертации по экономике, после чего некоторое время читали лекции в одном из нью-йоркских университетов.

Цена успеха

Уникальные способности и профессиональные навыки положительно сказались на карьере советских вундеркиндов. Но это не прибавило им жизненного опыта, не сделало эмоционально устойчивыми. Сёстры так и остались «девочками без детства».