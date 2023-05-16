Родственница Ленина рассказала о доставшемся наследстве

Последняя близкая родственница революционера и основателя СССР Владимира Ульянова (Ленина) 45-летняя Елена Ульянова рассказала KP.RU о безбедном детстве в квартире в центре Москвы и доставшемся ей наследстве. Издание уточнило, что у Владимира Ленина и его жены революционерки Надежды Крупской детей не было, а героиня интервью — прямая правнучка его младшего брата Дмитрия.

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По словам 45-летней Елены, в детстве она с семьей жила в четырехкомнатной квартире в Романовом переулке. Каждое утро им привозили готовую еду в контейнерах из кремлевской столовой, а также дефицитные продукты, в том числе икру и бананы.

Кроме того, члены семьи передвигались на правительственном автомобиле «Волга» с личным водителем, а лечение и процедуры проходили в кремлевских медучреждениях, добавила собеседница. Дополнительных средств государство им не выплачивало, уточнила она.

Летом Ульянова-младшая отправлялась на отдых в санатории для детей политбюро ЦК КПСС в Крыму, а также проводила время с родственниками на госдаче в Заречье, где по соседству располагался дом главы партии и страны Леонида Брежнева и других видных деятелей СССР.

Как вспоминает родственница советского вождя, в 1991 году семью лишили всех льгот, а из наследства ей остался только чайник Ленина, его маникюрный набор и партбилет.