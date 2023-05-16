99-летняя британка выступила в цирке ассистенткой метателя ножей

В Великобритании 99-летняя пенсионерка выступила в качестве ассистентки в цирковом шоу с метанием ножей. Женщина рассказала, что участие в подобном представлении было ее давней мечтой.

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Жительница британской деревни Шарнфорд из графства Лестершир Анни Дуплок вышла на сцену цирка Zippo, опираясь на ходунки. Пенсионерка стояла перед доской, пока профессиональный метатель ножей бросал клинки.

«Я всегда хотела, чтобы в меня бросали ножи! Готова к следующему шоу!» – заявила женщина после выступления.

Как пояснил основатель цирка Zippo, он разрешил британке выйти на сцену после разговора с ее дочерью. Та рассказала, что Анни побывала в цирке накануне, вдохновилась номером с ножами и попросила подарить ей возможность выступить самой в честь 100-летнего юбилея.