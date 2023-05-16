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99-летняя британка выступила в цирке ассистенткой метателя ножей

В Великобритании 99-летняя пенсионерка выступила в качестве ассистентки в цирковом шоу с метанием ножей. Женщина рассказала, что участие в подобном представлении было ее давней мечтой.

99-летняя британка выступила в цирке ассистенткой метателя ножей
© Мир24

Жительница британской деревни Шарнфорд из графства Лестершир Анни Дуплок вышла на сцену цирка Zippo, опираясь на ходунки. Пенсионерка стояла перед доской, пока профессиональный метатель ножей бросал клинки.

«Я всегда хотела, чтобы в меня бросали ножи! Готова к следующему шоу!» – заявила женщина после выступления.

Как пояснил основатель цирка Zippo, он разрешил британке выйти на сцену после разговора с ее дочерью. Та рассказала, что Анни побывала в цирке накануне, вдохновилась номером с ножами и попросила подарить ей возможность выступить самой в честь 100-летнего юбилея.

Директор цирка согласился, тем более что, по его словам, он уже давно знал Анни. 30 лет назад женщина подрабатывала в его цирке. Тогда она расклеивала афиши, передает BBC News.

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