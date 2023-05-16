$79.10+1.9086.09+1.84

Помощник Елизаветы II стал пэром, уволившись из дворца

Высокопоставленный помощник королевы Елизаветы II, сэр Эдвард Янг, стал лордом, покинув Букингемский дворец после 19 лет службы. Об этом пишет Daily Mail.

Помощник Елизаветы II стал пэром, уволившись из дворца
© Газета.Ru

Сэр Эдвард Янг, который был личным секретарем покойной королевы, остался работать после ее смерти, чтобы помочь урегулировать вопросы, возникающие после смены монарха. Он был удостоен множества наград за свою преданность короне.

Помимо получения звания пэра он был назначен кавалером Большого креста Ордена Бани, древнего рыцарского ордена, и повышен в Королевском Викторианском ордене до кавалера Большого креста.

С сентября прошлого года сэр Эдвард исполнял обязанности главного личного секретаря Его Величества Короля вместе с сэром Клайвом Олдертоном, который перешел на эту должность из Кларенс-хауса в Букингемский дворец.

Сэр Эдвард сказал: «Для меня большая честь служить двум государям в исторические времена, и я благодарен за поддержку и дружбу коллег на этом пути. Я глубоко тронут их добрыми словами и признаниями, когда я выхожу за ворота дворца, но я надеюсь на тесное общение в последующие годы».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий