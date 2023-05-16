Помощник Елизаветы II стал пэром, уволившись из дворца

Высокопоставленный помощник королевы Елизаветы II, сэр Эдвард Янг, стал лордом, покинув Букингемский дворец после 19 лет службы. Об этом пишет Daily Mail.

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Сэр Эдвард Янг, который был личным секретарем покойной королевы, остался работать после ее смерти, чтобы помочь урегулировать вопросы, возникающие после смены монарха. Он был удостоен множества наград за свою преданность короне.

Помимо получения звания пэра он был назначен кавалером Большого креста Ордена Бани, древнего рыцарского ордена, и повышен в Королевском Викторианском ордене до кавалера Большого креста.

С сентября прошлого года сэр Эдвард исполнял обязанности главного личного секретаря Его Величества Короля вместе с сэром Клайвом Олдертоном, который перешел на эту должность из Кларенс-хауса в Букингемский дворец.