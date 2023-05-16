$79.10+1.9086.09+1.84

Звезда «Папиных дочек» назвала отличие москвичей

Звезда продолжения сериала «Папины дочки» Вита Корниенко рассказала о главной особенности москвичей. Отличие жителей столицы от людей из других городов актриса назвала в интервью для «Москвич Mag».

Звезда «Папиных дочек» назвала отличие москвичей
© Lenta.ru

По словам Корниенко, жители Москвы больше склонны к спешке. «У москвичей более быстрый ритм жизни — ритм мегаполиса», — рассказала она.

Актриса также выделила недостаток российской столицы и свои нелюбимые места. По ее словам, в мегаполисе слишком часто бывают пробки, а находиться в промзонах неприятно. При этом Корниенко подчеркнула, что Москва — ее любимый город.

В марте стала известна дата премьеры продолжения «Папиных дочек», в котором Корниенко исполнит роль одной из четырех дочерей, Даши Васнецовой. Проект выйдет на экраны осенью 2023 года в эфире телеканала СТС и в онлайн-кинотеатре Start. Сериал будет состоять из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий