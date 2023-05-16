Звезда «Папиных дочек» назвала отличие москвичей

Звезда продолжения сериала «Папины дочки» Вита Корниенко рассказала о главной особенности москвичей. Отличие жителей столицы от людей из других городов актриса назвала в интервью для «Москвич Mag».

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По словам Корниенко, жители Москвы больше склонны к спешке. «У москвичей более быстрый ритм жизни — ритм мегаполиса», — рассказала она.

Актриса также выделила недостаток российской столицы и свои нелюбимые места. По ее словам, в мегаполисе слишком часто бывают пробки, а находиться в промзонах неприятно. При этом Корниенко подчеркнула, что Москва — ее любимый город.