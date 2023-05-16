За что будущий генсек засадил за решетку своего начальника

Геннадий Куприянов был непосредственным начальником Юрия Андропова во время Великой Отечественной войны. Однако данный факт не помешал Андропову дать показания против Куприянова, которого приговорили к расстрелу.

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Начальник Карелии

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Геннадий Николаевич Куприянов появился на свет в 1905 году в одной из деревень неподалеку от Костромы в крестьянской семье. Куприянов, закончивший с отличием школу, некоторое время трудился плотником, а затем работал учителем.

Однако впоследствии Геннадия Николаевича стали выдвигать по партийной линии: в 1930-х годах он занимал должность секретаря Ленинградского райкома. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Куприянова перевели в Карелию, где он возглавил обком ВКП(б).

В 1940 году Геннадий Куприянов был назначен руководителем республиканской парторганизации новоиспеченной Карело-Финской ССР. Именно в это время в Карелию приехал и будущий председатель КГБ и генеральный секретарь Юрий Андропов. Отечественный историк Сергей Семанов в своей книге «Андропов. Чекист во главе государства» пишет о том, что Андропов относился к Куприянову с большим уважением, у них не было никаких споров и столкновений.

Обвинения и приговоры

Тем удивительней кажется тот факт, что Юрий Андропов впоследствии дал показания против Геннадия Куприянова. Мало того, председатель КГБ Владимир Семичастный утверждал, что, по мнению Куприянова, именно донос Андропова инициировал его задержание. Геннадий Николаевич был арестован в 1950 году по обвинению в антигосударственных преступлениях, а в частности в регулярном невыполнении планов, в покровительстве недобросовестным сотрудникам и многом другом.

Предположительно, Юрий Андропов так поступил со своим непосредственным начальником для того, чтобы самому избежать репрессий. Андропов даже покаялся в том, что вовремя не разоблачил Геннадия Куприянова, которого приговорили к расстрелу. Но Куприянов получил отсрочку казни, а спустя некоторое время Военная коллегия Верховного суда вынесла в отношении него иной вердикт – 25 лет заключения. Мало того, вскоре и это наказание было смягчено до 10 лет.

Поиски правды

Упомянутое наказание Геннадий Куприянов тоже полностью не отбыл. По словам Константина Залесского, автора энциклопедии «Великая Отечественная война», в 1956 году Куприянова помиловали и сняли судимость. Выйдя на свободу, Геннадий Николаевич искал встречи с Юрием Андроповым. Куприянов разговаривал с Андроповым по телефону и написал ему письмо с требованием объяснений случившегося. Однако Юрий Владимирович предпочел больше никогда не видеться со своим экс-начальником.