Принц Уильям начал планировать свою будущую коронацию

Согласно информации инсайдера, после коронации отца принц Уильям начал думать о своей будущей коронации и о том, как он сможет сделать ее более актуальной. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Принц Уильям планирует нечто более современное и простое по сравнению с коронацией Карла III, которая состоялась 6 мая 2023 года.

Древнее торжество включало «присягу на верность» — часть коронации, которую 40-летний принц Уильям, вероятнее всего, опустит, когда унаследует трон. На коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский, попросил присутствующих поклясться в верности королю и его наследникам. Зрителям, которые наблюдали за церемонией по видео, тоже было предложено «выразить королю свою поддержку, если они того желают».