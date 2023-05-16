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Принц Уильям начал планировать свою будущую коронацию

Согласно информации инсайдера, после коронации отца принц Уильям начал думать о своей будущей коронации и о том, как он сможет сделать ее более актуальной. Об этом сообщает Daily Mirror.

Принц Уильям начал планировать свою будущую коронацию
© Lenta.ru

Принц Уильям планирует нечто более современное и простое по сравнению с коронацией Карла III, которая состоялась 6 мая 2023 года.

Древнее торжество включало «присягу на верность» — часть коронации, которую 40-летний принц Уильям, вероятнее всего, опустит, когда унаследует трон. На коронации Карла III в Вестминстерском аббатстве Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский, попросил присутствующих поклясться в верности королю и его наследникам. Зрителям, которые наблюдали за церемонией по видео, тоже было предложено «выразить королю свою поддержку, если они того желают».

Неназванный источник также сообщил, что близкие к Уильяму люди считают, что следующий монарх будет радикальнее уходить от традиции. Хотя он все еще будет коронован в Вестминстерском аббатстве, его решение отказаться от официальной церемонии инвеституры, посвящения в титул «принца Уэльского», много говорит о его взгляде на монархию.

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