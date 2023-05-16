В Японии массово нанимают "тренеров по улыбке" после отмены масок

После трех лет карантина и обязательного ношения масок в Японии стали популярны услуги специалистов по улыбке, которые заново учат японцев искусству улыбаться, не выглядя при этом неловко.

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Так, после официальной отмены масок, многие люди признались, что изо всех сил пытаются приспособиться к жизни без масок и чувствуют, что разучились улыбаться.

«Поскольку ношение масок стало нормой, у людей стало меньше возможностей улыбаться, и все больше людей страдают от комплексов по этому поводу

Движение и расслабление лицевых мышц — ключ к красивой улыбке. Я хочу, чтобы люди проводили время, сознательно улыбаясь для своего физического и психического благополучия», — сказала Асахи Симбун Кейко Кавано, тренер компании Egaoiku по обучению улыбке.

Участники использовали портативные зеркала, чтобы проверить свои успехи, а некоторые корректировали свои 'эмоции до тех пор, пока не добились естественной улыбки.