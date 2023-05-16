В Японии массово нанимают "тренеров по улыбке" после отмены масок

В Японии люди массово нанимают "тренеров по улыбке" после отмены масок
После трех лет карантина и обязательного ношения масок в Японии стали популярны услуги специалистов по улыбке, которые заново учат японцев искусству улыбаться, не выглядя при этом неловко.
Так, после официальной отмены масок, многие люди признались, что изо всех сил пытаются приспособиться к жизни без масок и чувствуют, что разучились улыбаться.
«Поскольку ношение масок стало нормой, у людей стало меньше возможностей улыбаться, и все больше людей страдают от комплексов по этому поводу
Движение и расслабление лицевых мышц — ключ к красивой улыбке. Я хочу, чтобы люди проводили время, сознательно улыбаясь для своего физического и психического благополучия», — сказала Асахи Симбун Кейко Кавано, тренер компании Egaoiku по обучению улыбке.
Участники использовали портативные зеркала, чтобы проверить свои успехи, а некоторые корректировали свои 'эмоции до тех пор, пока не добились естественной улыбки.
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