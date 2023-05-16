$79.98+0.8887.16+1.08

В Японии люди массово нанимают "тренеров по улыбке" после отмены масок

После трех лет карантина и обязательного ношения масок в Японии стали популярны услуги специалистов по улыбке, которые заново учат японцев искусству улыбаться, не выглядя при этом неловко.

В Японии массово нанимают "тренеров по улыбке" после отмены масок
© Unsplash

Так, после официальной отмены масок, многие люди признались, что изо всех сил пытаются приспособиться к жизни без масок и чувствуют, что разучились улыбаться.

«Поскольку ношение масок стало нормой, у людей стало меньше возможностей улыбаться, и все больше людей страдают от комплексов по этому поводу

Движение и расслабление лицевых мышц — ключ к красивой улыбке. Я хочу, чтобы люди проводили время, сознательно улыбаясь для своего физического и психического благополучия», — сказала Асахи Симбун Кейко Кавано, тренер компании Egaoiku по обучению улыбке.

Участники использовали портативные зеркала, чтобы проверить свои успехи, а некоторые корректировали свои 'эмоции до тех пор, пока не добились естественной улыбки.

Выяснилось, как по улыбке узнать о проблемах со здоровьем

Ранее мы писали о необычном фото с улыбкой Леры Кудрявцевой.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий