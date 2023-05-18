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Королевская семья не связывалась с принцем Гарри и Меган Маркл после погони

Королевская семья не связывалась с принцем Гарри и Меган Маркл после погони. Об этом сообщает издание Independent.

Королевская семья не связывалась с Гарри и Маркл после погони
© Газета.Ru

По данным агентства PA Media, никто из монарших родственников принца Гарри не связывался с ним после того, как папарацци устроили автомобильную погоню за ним, его женой Меган Маркл и тещей Дорией Рэгленд.

Инцидент произошел 16 мая после церемонии вручения наград премии Women of Vision Awards в Ziegfeld Ballroom на Манхэттене, где Меган Маркл была удостоена почетного приза за свою «глобальную деятельность и бессрочный вклад в защиту и расширение прав женщин и девочек».

«Это безжалостное преследование, продолжавшееся более двух часов, привело к многочисленным авариям с участием других водителей, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка», — прокомментировал официальный представитель королевской четы.

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