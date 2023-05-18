Королевская семья не связывалась с Гарри и Маркл после погони

Королевская семья не связывалась с принцем Гарри и Меган Маркл после погони. Об этом сообщает издание Independent.

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По данным агентства PA Media, никто из монарших родственников принца Гарри не связывался с ним после того, как папарацци устроили автомобильную погоню за ним, его женой Меган Маркл и тещей Дорией Рэгленд.

Инцидент произошел 16 мая после церемонии вручения наград премии Women of Vision Awards в Ziegfeld Ballroom на Манхэттене, где Меган Маркл была удостоена почетного приза за свою «глобальную деятельность и бессрочный вклад в защиту и расширение прав женщин и девочек».