Педагоги, совершившие подвиги в годы Великой Отечественной войны

1 сентября 1944 года учитель истории Николай Кюнг вошел в класс и объявил тему урока. Он сделал то, что в этот день делали тысячи советских учителей. Но дети на его уроке сидели не за партами, а на нарах. На них была полосатая роба заключенных. Кюнг вел урок в Бухенвальде! Это были обездоленные, голодные дети. И учитель вел свой урок по памяти, рассказывая детям то, что изучил в пединституте.

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Занятия шли поздним вечером, после изнурительных каторжных работ, в бараках. А за дверью дежурили заключенные, чтобы чуть что - подать сигнал тревоги...

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Невидимый фронт

Смоленская область была под оккупантами. Однажды разнеслась весть: фашисты задумали карательную операцию - угнать трудоспособных в Германию, а остальных сжечь вместе с домами. Мера против партизан.

Летом 1942 года партизанку, учительницу Матрену Вольскую вызвали в штаб. Командир партизанского соединения Никифор Коляда по прозвищу Батя поставил задачу: в кратчайший срок собрать ребятишек из окрестных сел и вывести их через линию фронта к железнодорожной станции Торопец.

Вольская растерялась: это же 200 км! В помощь ей Батя выделил еще одну учительницу - Варвару Полякову и медсестру Екатерину Громову.

Начальной точкой маршрута была деревня Елисеевичи, откуда надо было пройти по коридору через так называемые Слободские ворота. Здесь были сплошные болота и озера, рыть традиционные траншеи и окопы ни та ни другая сторона не могла, поэтому ограничились минными полями.

Ранним утром 23 июля 1942 года дети стали собираться на сельской площади. Вольская составляла списки. К концу дня в ее списке было более полутора тысяч детей. Как провести такую армию? Надо, чтобы все шли очень четко, след в след, чтобы не было ни шума, ни плачей.

Партизаны заранее проложили наиболее безопасный маршрут. Но разведка донесла, что немцы узнали о детях и готовят засаду. На разработку запасного варианта не было времени. И Вольская с детьми повернула туда, где гитлеровцы никогда бы не прошли - в буреломы, болота и минные поля...

Дети почти все были босыми - никакой обувки у многих просто не было. Нечего было есть, было холодно, шли дожди, они в любой момент могли погибнуть. Шли днем, иногда и ночью. Во время привалов Матрена проверяла путь - нет ли впереди немцев, не заложены ли мины. Она шла вперед, пока дети отдыхали, возвращалась назад - и опять шла, уже с детьми. То есть если все прошли 200 километров, то Матрена Исаевна - 600.

Водоемы, попадающиеся на пути, были отравлены - гитлеровцы скидывали туда трупы. Пить и купаться было нельзя. Иногда над колонной пролетали вражеские самолеты. Они сбрасывали либо бомбы, либо листовки, где было написано: "Дети ФЗУ, не прячьтесь в траву! Куда идете, я и там вас найду! Не убегайте, детки, будут из вас котлетки..."

К концу пути все обессилели, но дошли до Торопца. Там к двухтысячной колонне Вольской присоединили еще около тысячи детей. В ночь на 5 августа они загрузились в поезд. "Детская армия" Матрены Вольской заняла 60 вагонов. Но и это еще нельзя было назвать спасением. У детей начались кишечные заболевания, конъюнктивит, кровоточили десны и ноги. Были случаи, когда Вольская просто врывалась к начальнику железнодорожной станции с револьвером и требовала, чтобы пропустили немедленно. На каждой станции рассылала веер телеграмм в разные города, где было написано три слова: примите детей Смоленщины!

Мольбу Матрены услышал город Горький. 14 августа 1942 года на перрон вокзала сегодняшнего Нижнего Новгорода сошли 3225 детей - больше, чем вышло изначально. Просто по пути к ним, как ручейки к реке, прибивались другие...

Операция "Дети" была завершена. Матрена Вольская вывела их за линию фронта, и ни один не погиб в пути.

Когда врач осматривал саму Матрену Исаевну, он оторопел - молодая женщина была беременна. Оказалось, что Вольская все знала, но не могла бросить доверенных ей детей и спасаться. В ноябре она родила Валентина, своего сыночка...

Дорога к звездам

В 1943 году в среднюю школу города Гжатска прибыл новый учитель физики - Лев Беспалов. Школьники сразу поняли: фронтовик! С боевой выправкой, на кителе следы от погон и наград.

Служил в авиации, воевал штурманом. Он сам был выпускником этой школы, но сейчас ее было не узнать.

Гитлеровцы при отступлении взорвали здание, от кабинета физики ничего не осталось. А дети, прожившие в оккупации два года, были похожи на запуганных зверьков. Как помочь им забыть ужасы войны?

Беспалов предложил ученикам сделать физические приборы своими руками! Различные машины, оптические приборы и даже установка для демонстрации распада радиоактивных элементов - многие наглядные материалы он делал вместе со своими учениками. Дети с удовольствием помогали учителю, слушали его рассказы о войне, самолетах и летчиках.

Беспалов организовал кружок авиамоделирования. В него тут же записались все мальчишки. И даже несколько девчонок. Благодаря стараниям педагога у них появился самолет ПО-2, старенький, списанный, но настоящий!

Изучали устройство этого самолета. Беспалов рассказывал о трудах Циолковского, о мечте человечества полететь в космос. В конце года на последнем звонке он в шутку спросил ребят: кто готов пойти в авиацию? Один из мальчишек ответил не задумываясь: да, он станет летчиком!

12 апреля 1961 года в учительской гжатской школы радиоприемник объявил новость - состоялся первый полет человека в космос. Его совершил Юрий Гагарин! Учителя перешептывались: неужели это наш бывший ученик?

Гагариных в стране много. И только один человек не сомневался, что это именно его Юрка открыл человечеству космос. Это был учитель Лев Беспалов.

Ради жизни на земле

Начало войны Николай Кюнг встретил, защищая Брестскую крепость. Был ранен и попал в плен. Пройдя через несколько концлагерей, летом 1943-го оказался в Бухенвальде. Если бы немцы узнали, что он по происхождению швейцарец, то депортировали бы его на родину, но Кюнг этим шансом не воспользовался.

В Бухенвальде содержалось несколько тысяч детей. В основном те, кого вывезли из Советского Союза. Дети обязаны были трудиться наравне со взрослыми. Тех, кто уже не мог работать, сжигали в печах.

В лагере Николай стал участником Сопротивления. Когда члены подпольного антифашистского комитета предложили ему создать в лагере школу, он решил, что это шутка. Как такое возможно под носом у немцев?!

Но его спросили: ты видел, какой ужас застыл в глазах детей? Это был железный аргумент.

"Весь смысл наших занятий был в том, чтобы попытаться отвлечь детей от страха, в котором они жили, помочь им поверить, что не вечно будет длиться каторга. Я обещал: придет наша победа", - напишет он потом в своих мемуарах.

Он рисковал каждую секунду урока. Но занятий не прекращал.

За восемь месяцев существования этой подпольной школы о ней так никто и не узнал. Дети оказались хорошими конспираторами. Не было случая, чтобы кто-нибудь из них, даже за кусок хлеба, донес или ненароком проговорился о том, что в бараке идут уроки.

Заключенные лагеря помогали подпольной школе кто чем мог. Рискуя жизнью, они выкрали на складах карандаши, бумагу. Нашли счеты, даже небольшую доску с мелом. Нашли пару учебников на русском языке. А для уроков истории и географии карту.

Подпольная школа в Бухенвальде работала до весны 1945 года. 11 апреля в детский барак вбежал связной и приказал всем спрятаться под нарами. Накануне подпольный комитет, узнав о том, что гитлеровцы планируют уничтожить всех заключенных, вынес решение о начале восстания.

По условному сигналу - взрыву гранаты у угловых ворот - взводы, роты и батальоны подпольщиков пошли в бой. С громким русским "Ура!" Николай Кюнг повел на штурм свое подразделение. Вооруженные кто чем боевые группы коротким ударом прорвали колючую проволоку, взяли угловые ворота и рассеяли охрану СС. Люди в полосатых робах один за другим стали покидать бараки. Из детского барака вышли 914 детей - все, кто остался в живых.

...Николай Кюнг вернулся домой, нашел жену и своих детей.

Матрена Вольская так и осталась в Нижегородской области и более 30 лет работала учительницей начальных классов в селе Смольки. О том, что в ее жизни была операция "Дети", никогда не рассказывала.