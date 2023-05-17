Новый мировой рекорд по скорости переодевания установили фокусники из России
Российские фокусники установили новый мировой рекорд по скорости переодевания. Артисты из города Котлас Архангельской области Наталья Хазина и Илья Рыжков сменили 30 нарядов за 39 секунд.
Уникальное достижение было установлено в ходе фестиваля «Золотой слон», который проходит в Испании. Российский дуэт под названием «Чародеи» вышел в финал соревнований, оказавшись среди 13 лучших фокусников мира.
«Мы делаем то, что умеем, и получаем от этого огромное удовольствие. А когда артист любит то, что он делает, зритель отвечает ему тем же», – рассказал Илья Рожков.
До этого «Чародеи» выступали на профессиональных сценах в странах Европы и Азии, а также в Соединенных Штатах.