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Новый мировой рекорд по скорости переодевания установили фокусники из России

Российские фокусники установили новый мировой рекорд по скорости переодевания. Артисты из города Котлас Архангельской области Наталья Хазина и Илья Рыжков сменили 30 нарядов за 39 секунд.

Новый мировой рекорд по скорости переодевания установили фокусники из России
© FBM.ru

Уникальное достижение было установлено в ходе фестиваля «Золотой слон», который проходит в Испании. Российский дуэт под названием «Чародеи» вышел в финал соревнований, оказавшись среди 13 лучших фокусников мира.

«Мы делаем то, что умеем, и получаем от этого огромное удовольствие. А когда артист любит то, что он делает, зритель отвечает ему тем же», – рассказал Илья Рожков.

До этого «Чародеи» выступали на профессиональных сценах в странах Европы и Азии, а также в Соединенных Штатах.

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