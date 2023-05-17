Спасатель авиацентра рассказал о своем хобби

Сотрудник службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра Александр Резчиков, вдохновлённый подвигами своего деда, прошедшего всю Великую Отечественную войну, выбрал одну из самых смелых профессий, и вот уже десять лет трудится на благо Москвы и её жителей.

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Спасатель Александр Резчиков в составе дежурной смены оперативно оказывает помощь пострадавшим при ДТП, участвует в поисково-спасательных операциях и спасает попавших в беду животных, а при привлечении пожарных вертолётов Московского авиацентра — обеспечивает безопасность экипажей при заборе воды.

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И мало кто знает, что помимо работы у Александра есть ещё одно любимое дело — коллекционирование различных монет и предметов старины.

«Мой дядя был лётчиком и часто бывал за границей. После таких поездок у него оставались монетки из разных стран, которые он отдавал мне. Пожалуй, с этого и началось моё увлечение. Я начал собирать и советские, и российские деньги. А потом от моей бабушки мне досталось несколько старинных монет — моя коллекция начала не только разрастаться, но и преображаться», — вспоминает спасатель.

Сегодня в специальных альбомах Александра Резчикова более 500 различных монет. Больше всего дороги спасателю те, что достались от бабушки — это огромный екатерининский медный пятак и маленькая серебряная копейка-«чешуйка» или, как её ещё называют, «серебряная вошь». Желание узнать как можно больше об этих семейных реликвиях заставили Александра с головой погрузиться в исследовательскую работу. Изучая литературу по нумизматике и истории, спасатель основательно расширил свой кругозор.

Вот какой удивительный факт рассказал Александр Резчиков про копейку-«чешуйку». Несмотря на то, что эта монета маленькая, практически с ноготок, она дорого ценилась, так как чеканили её из высокопробного серебра. К примеру, за копейку можно было купить 15 яиц или 5 килограмм ржаной муки. В денежном обращении эти монеты ходили 300 лет, начиная от правления князя Дмитрия Донского до петровских времён.

Кроме монет сегодня в коллекции Александра Резчикова есть и различные бытовые предметы старины: кольца, нательные крестики, торговые гирьки и весы, пуговицы и колокольчики. Благодаря этим находкам, спасатель изучает быт и обычаи русского народа.

Например, старинная торговая печать открыла Александру Резчикову историю одной купеческой семьи. Из книг он узнал, что печать когда-то принадлежала нижегородскому дельцу, который благодаря своему упорному труду накопил хороший капитал и торговал зерном по всей России.

Ещё одна интересная вещь в коллекции работника авиацентра — женская помада, сохранившаяся с начала прошлого века!

«Как-то увидел на просёлочной дороге небольшой запечатанный цилиндр. Он был явно несовременный, старинный. Дома в специальном растворе вымочил предмет, потом аккуратно очистил. Каково же было моё удивление, когда я обнаружил, что таинственной находкой оказалась алая губная помада. Я осторожно дотронулся до неё пальцем, она не поменяла ни цвет, ни форму. Я отнёс предмет в музей, где после оценки, специалисты сообщили мне, что этому аксессуару примерно 100 лет!», — рассказал Александр.

По словам спасателя, помада относится примерно к началу XX века. Такая косметика в советском государстве долгое время была недоступна. Даже известная актриса Любовь Орлова пользовалась помадой только на съёмках. И лишь после 50-х годов косметика для губ появилась на полках магазинов.

«Какой красавице принадлежала найденная помада, трудно сказать. Но теперь этот чудо-тюбик стал одним из экспонатов Фряновского краеведческого музея», — говорит Александр Резчиков.

Есть в коллекции Александра и тульские купеческие весы 1823 года, которые он нашёл на чердаке бабушкиного деревенского дома. Спасатель рассказал, что они были изготовлены на самоварной фабрике, которую основали братья Ломовы, а использовали весы для взвешивания товара на рынках и в лавках. С развитием науки, коромысловые весы братьев Ломовых стали образцом для последующих моделей настольных весов.