Группа «Маша и медведи» полностью сменила состав

Рок-группа «Маша и Медведи», лидером которой является Мария Макарова, объявила о смене состава ее участников.

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«Новый состав «Маши и Медведей» состоит из московских и питерских музыкантов: на гитаре теперь играет Роман Шатохин из "Tequillajazzz", на перкуссии – Олег Шарр из "Аквариума", Владимир Кетляр из "Billy’s Band" добавляет космического звучания на терменвоксе», - говорится в соцсетях группы.