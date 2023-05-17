Группа «Маша и медведи» полностью сменила состав
Рок-группа «Маша и Медведи», лидером которой является Мария Макарова, объявила о смене состава ее участников.
«Новый состав «Маши и Медведей» состоит из московских и питерских музыкантов: на гитаре теперь играет Роман Шатохин из "Tequillajazzz", на перкуссии – Олег Шарр из "Аквариума", Владимир Кетляр из "Billy’s Band" добавляет космического звучания на терменвоксе», - говорится в соцсетях группы.
В число новых музыкантов коллектива Макаровой также вошли Григорий Волобуев (барабаны), Георгий Аванесян (бас) и Александр Юшков (синтезаторы). Причиной смены состава назван поиск более актуального и современного звучания. Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский ранее сообщил НСН, что на их сегодняшнем концерте в Москве космонавт Сергей Корсаков впервые выйдет на сцену и споет песню «Звезды».