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Группа «Маша и медведи» полностью сменила состав

Рок-группа «Маша и Медведи», лидером которой является Мария Макарова, объявила о смене состава ее участников.

Группа «Маша и медведи» полностью сменила состав
© nsn.fm

«Новый состав «Маши и Медведей» состоит из московских и питерских музыкантов: на гитаре теперь играет Роман Шатохин из "Tequillajazzz", на перкуссии – Олег Шарр из "Аквариума", Владимир Кетляр из "Billy’s Band" добавляет космического звучания на терменвоксе», - говорится в соцсетях группы.

В число новых музыкантов коллектива Макаровой также вошли Григорий Волобуев (барабаны), Георгий Аванесян (бас) и Александр Юшков (синтезаторы). Причиной смены состава назван поиск более актуального и современного звучания. Лидер группы «Uma2rman» Владимир Кристовский ранее сообщил НСН, что на их сегодняшнем концерте в Москве космонавт Сергей Корсаков впервые выйдет на сцену и споет песню «Звезды».

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