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Человек, который перестал спать после аварии на ЧАЭС

Книга рекордов Гиннесса утверждает, что абсолютный рекорд по воздержанию от сна принадлежит американцу по имени Рэнди Гарднер.

Человек, который перестал спать после аварии на ЧАЭС
© Русская семерка

В 1966 году семнадцатилетний юноша не спал целых 11 дней, за это время у него развились параноидальные состояния, галлюциноз и обозначились провалы в краткосрочной памяти.

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Впрочем, весьма вероятно, что настоящего рекордсмена следует искать не за океаном, а на территории бывшего СССР.

Федор Нестерчук

Житель украинского города Камень-Кашиский, Федор Нестерчук, утверждает, что не спит с 1986 года. Сам мужчина связывает свое странное состояние с аварией на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на расстоянии около четырехсот километров от его дома. Мужчина вспоминает, что в день катастрофы он работал в поле, а потом неожиданно потерял сознание. В себя он пришел только после долгих 19 часов забвения, а в скором времени осознал, что “разучился” спать.

Известность пришла к нему только в начале двухтысячных годов, когда украинским пенсионером заинтересовались японские ученые. Его наблюдали при помощи специально разработанной аппаратуры. И, действительно, никаких признаков сна, кроме легкой и очень короткой дремы, обнаружить не смогли. После этого о Нестерчуке стали писать не только украинские и российские, но и мировые СМИ.

Ученые, хоть и подтвердили странные особенности сна украинского пенсионера, несколько разошлись с ним в выводах о причине его состояния. Они считают, что чернобыльская трагедия здесь совсем ни при чем, а виновата какая-то причудливая болезнь. Мужчина признается, что с возраста 33 лет он страдает от радикулита. Возможно, именно осложнения из-за болезни и привели к этому странному феномену. Предполагается, что сильные ночные боли не давали ему толком спать, а потом организм каким-то образом научился работать в нормальном режиме без регулярного сна.

Некоторые скептики, правда, полагают, что Федор Нестерчук все-таки периодически спит, просто очень мало и редко. Тем более, что его вообще никогда не отличал крепкий сон: он признается, что ему и в молодости было достаточно поспать всего-то по два-три часа за ночь.

Отчасти из-за этого он слыл хорошим работником, ведь ему совсем нетрудно было приходить на работу раньше положенного срока, а по окончании рабочего дня немного задержаться.

Чем он занимается по ночам

Федор говорит, что первое время ему очень не хватало сна, а потом он смирился со своим состоянием. Когда-то он мог проводить ночи напролет в постели, бесцельно ворочаясь в ожидании сна. Мужчина пробовал употреблять снотворное, включая сильные препараты, но и от них не было проку. Осознав, что с особенностями организма ему не совладать, мужчина принял проблему и даже сделал ее своим преимуществом. Тем более что у него стало заметно больше свободного времени. Пытаясь получить хоть какую-то выгоду из своего состояния, он некоторое время даже подрабатывал ночным сторожем.

Долгими бессонными ночами ему особо сильно нравится читать. За свою жизнь Федор успел собрать огромную библиотеку, каждую книгу в которой он читал уже несколько раз. Ему нравится учить стихотворения, недавно он выучил наизусть “Слово о полку Игореве”.

Сейчас Нестерчуку уже далеко за 80, острота зрения у него заметно упала, он больше не может, как раньше, проводить всю ночь за книгами. Теперь он частенько слушает радио и смотрит телевизор.

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