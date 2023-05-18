Человек, который перестал спать после аварии на ЧАЭС

Книга рекордов Гиннесса утверждает, что абсолютный рекорд по воздержанию от сна принадлежит американцу по имени Рэнди Гарднер.

© Русская семерка

В 1966 году семнадцатилетний юноша не спал целых 11 дней, за это время у него развились параноидальные состояния, галлюциноз и обозначились провалы в краткосрочной памяти.

Видео дня

Впрочем, весьма вероятно, что настоящего рекордсмена следует искать не за океаном, а на территории бывшего СССР.

Федор Нестерчук

Житель украинского города Камень-Кашиский, Федор Нестерчук, утверждает, что не спит с 1986 года. Сам мужчина связывает свое странное состояние с аварией на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на расстоянии около четырехсот километров от его дома. Мужчина вспоминает, что в день катастрофы он работал в поле, а потом неожиданно потерял сознание. В себя он пришел только после долгих 19 часов забвения, а в скором времени осознал, что “разучился” спать.

Известность пришла к нему только в начале двухтысячных годов, когда украинским пенсионером заинтересовались японские ученые. Его наблюдали при помощи специально разработанной аппаратуры. И, действительно, никаких признаков сна, кроме легкой и очень короткой дремы, обнаружить не смогли. После этого о Нестерчуке стали писать не только украинские и российские, но и мировые СМИ.

Ученые, хоть и подтвердили странные особенности сна украинского пенсионера, несколько разошлись с ним в выводах о причине его состояния. Они считают, что чернобыльская трагедия здесь совсем ни при чем, а виновата какая-то причудливая болезнь. Мужчина признается, что с возраста 33 лет он страдает от радикулита. Возможно, именно осложнения из-за болезни и привели к этому странному феномену. Предполагается, что сильные ночные боли не давали ему толком спать, а потом организм каким-то образом научился работать в нормальном режиме без регулярного сна.

Некоторые скептики, правда, полагают, что Федор Нестерчук все-таки периодически спит, просто очень мало и редко. Тем более, что его вообще никогда не отличал крепкий сон: он признается, что ему и в молодости было достаточно поспать всего-то по два-три часа за ночь.

Отчасти из-за этого он слыл хорошим работником, ведь ему совсем нетрудно было приходить на работу раньше положенного срока, а по окончании рабочего дня немного задержаться.

Чем он занимается по ночам

Федор говорит, что первое время ему очень не хватало сна, а потом он смирился со своим состоянием. Когда-то он мог проводить ночи напролет в постели, бесцельно ворочаясь в ожидании сна. Мужчина пробовал употреблять снотворное, включая сильные препараты, но и от них не было проку. Осознав, что с особенностями организма ему не совладать, мужчина принял проблему и даже сделал ее своим преимуществом. Тем более что у него стало заметно больше свободного времени. Пытаясь получить хоть какую-то выгоду из своего состояния, он некоторое время даже подрабатывал ночным сторожем.

Долгими бессонными ночами ему особо сильно нравится читать. За свою жизнь Федор успел собрать огромную библиотеку, каждую книгу в которой он читал уже несколько раз. Ему нравится учить стихотворения, недавно он выучил наизусть “Слово о полку Игореве”.