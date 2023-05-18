«Плохая дикция Брежнева»: почему его так трудно было понять

О причинах малопонятной речи генсека Политбюро ЦК КПСС Леонида Брежнева сегодня спорят даже специалисты-стоматологи, не говоря уже об историках – выдвигается сразу несколько версий нарушения его дикции.

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«Советские стоматологи плохо его лечили»

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По воспоминаниям бывшего главного стоматолога 4-го управления Минздрава СССР Алексея Дойникова, лечившего Леонида Брежнева, советским дантистам генсек действительно не доверял, и вообще работать с ним медикам было трудно из-за привередливости и капризов пациента. Дойников развенчивает популярный сегодня миф о том, что Брежнев постоянно носил протезы, они ему якобы мешали, и из-за этого речь руководителя страны выходила такой маловразумительной.

Зубы, за исключением четырех боковых на верхней челюсти, у генерального секретаря были свои, утверждал стоматолог, а малосвязная речь объяснялась тем, что в 60-е годы Брежнев перенес инфаркт, за которым последовал микроинсульт.

Лечивший Брежнева академик Евгений Чазов писал: единственный инфаркт его пациент перенес в бытность первым секретарем ЦК Молдавии (журналист и писатель Леонид Млечин называет 1952 год), инсультов же у Брежнего не было.

Как уточнил Дойников, Брежнев пожелал, чтобы ему западногерманские дантисты сделали 6 металлокерамических коронок взамен имеющихся. Но вскоре он отказался и от них, посчитав импортные коронки «слишком толстыми». На замену привезли германский бюгельный протез, который генсек также не стал носить – «тяжел и много крючков». Затем был съемный протез с пластмассовой вставкой, но и его Брежнев отверг. Алексей Дойников подтверждает, что Брежнева действительно пыталась лечить Джуна, и приглашали целительницу именно из-за проблем с зубами генерального секретаря. Но она также ничем не смогла помочь.

Немецким дантистам в знак благодарности Брежнев велел отослать охотничьи ружья-«вертикалки», отправляли им и замороженные туши подстреленных кабанов. А Алексею Дойникову генсек подарил картину.

Германский стоматолог Петер Хуг, знакомый с немецкими дантистами, делавшими Брежневу протезы, утверждает, что до них у генсека советский протез все же был, но он очень плохо держался, оттого глава СССР и шепелявил – якобы генеральному секретарю приходилось придерживать искусственные зубы во рту языком. Схожее объяснение плохой дикции генсека приводит и Леонид Млечин в книге «Брежнев. Разочарование России»: автор со ссылкой на документы из личного архива Брежнева пишет, что у того существовали проблемы с тканями челюсти, вследствие чего отечественные протезы к ним не присасывались и не держались.

Правда, в записке Брежнева, дословно цитируемой Млечиным в своей книге, нет упоминания о том, что протезы спадали – генсек писал послу СССР в ФРГ Валентину Фалину (именно Фалин нашел в Западной Германии дантистов для Брежнева) о желании иметь модель протеза полегче, о выпирании крайних зубов, создающем «неприятное ощущение для языка».

Был ли будущий генсек ранен в челюсть?

Эта также весьма популярная гипотеза – о том, что на Великой Отечественной войне политработнику Леониду Брежневу якобы осколком раздробило челюсть, и это впоследствии повлияло на его дикцию. Подобную версию (без отсылок к каким-либо источникам) излагает Геннадий Цурканов в своей книге «Неизвестный Брежнев. Штрихи к портрету». Цурканов пишет, что у будущего генерального секретаря, как и у его брата Якова, проблемы с зубами были с детства. В молодости, утверждает писатель, Брежнев большую часть «родовых» зубов заменил на металлические, а перед войной некий днепропетровский «золоторукий» еврей-дантист вставил именитому украинскому политработнику протезы. Судя по изложенному Цуркановым, в войну в боях за Малую землю осколок гитлеровского снаряда напрочь выбил челюсть бригадного комиссара Брежнева, в результате чего раненый на всю оставшуюся жизнь заимел ничем не исправляемый «дребезжащий тембр» в речи.

Убедительных доводов в подтверждение этой гипотезы, со ссылками на документы и авторитетные свидетельства, автор «Неизвестного Брежнева» не приводит. Лечащий врач генерального секретаря Алексей Дойников, знающий и помнящий ротовую полость своего именитого пациента как собственную пятерню, категорически опровергает подобные измышления – зубы у Брежнева в основном были свои, повторяет медик, и серьезнейшее повреждение челюсти, когда бы и по какой причине оно ни происходило, от глаз опытного дантиста не скрыть.

«У деда был пародонтоз»

Про серьезное воспаление десен, сильно мешавшее деду носить мосты с коронками, вспоминал в интервью внук Леонида Брежнева Андрей. Он говорил, что десны у генсека вследствие пародонтоза кровоточили, оттого Брежнев и причмокивал при произнесении фраз.

Сгубил зубы курением?