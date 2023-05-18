«Советский Джеймс Бонд»: за что расстреляли разведчика Ракова

«Советский Джеймс Бонд»: за что расстреляли гениального разведчика Вернера Ракова
Сегодня Вернера Ракова историки считают одним из самых выдающихся разведчиков советского периода нашей страны. По утверждениям некоторых из них, Раков мог выполнить любое задание Москвы. Несмотря на столь успешную деятельность и заслуги перед отечеством, в 1936 году Ракову вынесли смертный приговор.
Немец по происхождению
Вернер Готтальдович Раков родился в 1893 году в местечке Алзель-Койкюль, в Курляндии, в семье лесника. В возрасте 7 лет Раков вернулся в Германию, так как его родители-немцы хотели, чтобы сын посещал немецкую школу. В Ганновере Вернер окончил гимназию и поступил на стажировку в банк. В 1914 году он приехал в Россию, где трудился бухгалтером на резиновой фабрике. Позднее он был интернирован и, будучи ссыльным, работал на железной дороге в городе Ирбит.
После двух революций
После Февральской революции Вернер Раков организовал в Ирбите большевистскую группу. Позднее в связи с угрозой ареста Раков бежал в Омск, где стал активным участником движения военнопленных-интернационалистов. После Октябрьского переворота Вернер перебрался в Москву и вступил в партию. В Москве Раков устроился довольно неплохо, работал в газете «Мировая революция», которая в том числе выходила на немецком языке. Чуть позже его направили в Белоруссию для ведения пропаганды среди солдат германо-австрийских войск.
Разведчик в Германии
В 1918 году из Минска Вернера Ракова направили в Германию. Как пишут в своей книге «Спецназ ГРУ» Александр Колпакиди и Александр Север, Раков был разведчиком, способным выполнить любое задание. Вернер, входивший в группу Карла Радека, прибыл под видом австрийского пленного в Берлин, где стал участником съезда немецкой коммунистической партии. Тогда он скрывался под именем Феликс Вольф, под которым и стал знаменит в дальнейшем.
По словам историков, Вольф приложил руку к созданию Бременской республики. В 1919 году он фактически возглавил резидентуру Северной Германии. Раков выстроил целую сеть из своих агентов, которые в том числе состояли на службе в полиции. В 1923 году он принимал участие в подготовке социалистической революции в Германии, которая, впрочем, потерпела неудачу. После этого Вернера Готтальдовича, успевшего поработать под множеством псевдонимов, перевели в США.
Исключение из партии и приговор
Вячеслав Лурье в своем издании «ГРУ: дела и люди» упоминает о том, что Вернер Раков, который некогда занимался разведывательной деятельностью в Вашингтоне, Чикаго, Нью-Йорке, в 1928 году были исключен из партии за принадлежность к так называемой троцкистской организации. Однако уже летом следующего года Ракова восстановили в партийных рядах. После этого он трудился на руководящих должностях в химической промышленности и в издательствах, причем снова под чужим именем – Владимир Котлов.
Вторая попытка исключения из партии Ракова-Котлова в 1933 году тоже закончилась неудачей, то есть восстановлением. Но в 1936 году Вернер Раков, на тот момент редактор газеты, все-таки был арестован как немецкий шпион. Военной коллегией Верховного суда СССР он был приговорен к расстрелу. Реабилитировали Ракова лишь в 1991 году.