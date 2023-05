«Зодиак»: почему самого загадочного маньяка США считают русским

Талантливый врач и постоянный подозреваемый

Джордж Ходел родился в 1907 году в Лос-Анджелесе. Однако, как указано в «Shocking and Sensational: The Stories Behind Famous True Crime and Scandal Books» (Julian Upton), его родители являлись русскими эмигрантами. Супруги Ходел были обеспеченными людьми, поэтому Джордж получил хорошее образование. Тем более что в детстве его считали настоящим вундеркиндом: его IQ равнялся 186 баллам. Окончив Калифорнийский университет, Ходел получил степень доктора медицины. Впоследствии он купил дом в Голливуде и приобрел в среде богачей известность талантливого врача.