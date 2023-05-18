«Зодиак»: почему самого загадочного маньяка США считают русским

Несмотря на то что известный голливудский врач Джордж Ходел неоднократно попадал в поле зрения полиции, он ни разу не сидел в тюрьме. Однако существует версия, что именно он являлся тем самым неуловимым маньяком по прозвищу Зодиак. Примечательно, что первым данное предположение высказал сын Ходела, в свое время служивший детективом.

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Талантливый врач и постоянный подозреваемый

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Джордж Ходел родился в 1907 году в Лос-Анджелесе. Однако, как указано в «Shocking and Sensational: The Stories Behind Famous True Crime and Scandal Books» (Julian Upton), его родители являлись русскими эмигрантами. Супруги Ходел были обеспеченными людьми, поэтому Джордж получил хорошее образование. Тем более что в детстве его считали настоящим вундеркиндом: его IQ равнялся 186 баллам. Окончив Калифорнийский университет, Ходел получил степень доктора медицины. Впоследствии он купил дом в Голливуде и приобрел в среде богачей известность талантливого врача.

Несмотря на общественное признание, в 1945 году Джордж Ходел оказался одним из первых, на кого пало подозрение в убийстве Рут Сполдинг, причиной смерти которой стала передозировка наркотиками. Об этом факте упоминают и авторы «Crimes of the Centuries» (Steven Chermak Ph.D., Frankie Y. Bailey Ph.D.). Однако дело так ничем и не кончилось, а Ходел уехал в Китай, пока страсти по Сполдинг не утихли. Повторно голливудский доктор попал в список подозреваемых в 1947 году, когда был найден труп Элизабет Шорт, больше известной как Черный Георгин. Мало того, спустя два года Ходел был обвинен в растлении собственной дочери Тамар. Но достаточных улик против него опять не нашли - убийство Шорт осталось нераскрытым, а Тамар объявили лгуньей.

Расследование убийства Черного Георгина

В 1999 году Джордж Ходел скончался. После смерти врача его сын Стив, служивший в свое время в полиции, а впоследствии открывший свое детективное агентство, решил вернуть отцу честное имя и доказать его непричастность к упомянутым преступлениям. Но вместо этого Ходел-младший обнаружил множество подтверждений тому, что голливудский доктор действительно имел самое непосредственное отношение к смерти Черного Георгина. Если верить книге «The Black Dahlia: Shattered Dreams» (Brenda Haugen), все началось с того, что Стив, рассматривая фотоальбом отца, наткнулся на фотографию Элизабет Шорт.

Позже Стив узнал о том, что незадолго до смерти Шорт его отец приобрел несколько мешков цемента. Один из таких мешков обнаружили рядом с телом Черного Георгина. Кроме того, труп девушки, по заключению экспертов, был расчленен человеком с медицинским образованием, которое, как известно, имел и Джордж Ходел. Рамки расследования все расширялись, и в конце концов Стив пришел к выводу, что Джордж Ходел расправился не только с Элизабет Шорт, но и со многими другими. Если верить «The Mystery of the Zodiac Killer» (J.D. Rockefeller), почерк Джорджа Ходела оказался удивительно похож на почерк серийного убийцы Зодиака.

Джордж Ходел – Зодиак?

Как писал сам Стив Ходел в своей книге «Black Dahlia Avenger», графолог Ханна Макфарланд высказала мнение, что написание Джорджем Ходелом многих букв напоминало стиль Зодиака, который любил забавляться отправкой писем. Однако Калифорнийский департамент юстиции заказал собственную экспертизу, и специалисты, которые ее проводили, сказали, что для того, чтобы дать точный ответ, им необходимы образцы строчного почерка Джорджа Ходела. Но такие образцы так и не были им предоставлены. Между тем Стив Ходел продолжил вести свое следствие.