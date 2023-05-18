16-летняя китаянка покорила Эверест
Альпинистка из Китая стала самой молодой спортсменкой, покорившей высочайшую мировую вершину.
Сюй Чжоюань из города Чанша поднялась на самую высокую гору мира (8848 метров) после нескольких лет упорных тренировок. Она стала самой молодой китайской альпинисткой, совершившей восхождение на Эверест.
Сюй – студентка первого курса колледжа при Хунаньском педагогическом университете. Ее мечта – подняться на высочайшие вершины всех континентов, а также достичь Северного и Южного полюсов.