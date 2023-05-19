Автор песни про зайцев раскрыл секрет долголетия

Автор песни про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука» раскрыл секрет долголетия
Радость жизни секретом долголетия назвал в беседе с «Мослентой» композитор Александр Зацепин.
«А еще я стараюсь жить настоящим днем и радоваться. Надо жить настоящим и быть оптимистом. Мне очень интересно жить. И с каждым днем все интереснее и интереснее. Раньше я думал, что в 70 лет, если доживу, мне станет скучно. А вот нет», — сказал музыкант.
Зацепин сообщил, что ежедневно встает в семь утра, делает зарядку и самомассаж. Кроме того, он выпивает литр воды, чай, кофе и питается готовой едой, а также исключил из рациона сахар.