Автор песни про зайцев раскрыл секрет долголетия

«А еще я стараюсь жить настоящим днем и радоваться. Надо жить настоящим и быть оптимистом. Мне очень интересно жить. И с каждым днем все интереснее и интереснее. Раньше я думал, что в 70 лет, если доживу, мне станет скучно. А вот нет», — сказал музыкант.