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Автор песни про зайцев из фильма «Бриллиантовая рука» раскрыл секрет долголетия

Радость жизни секретом долголетия назвал в беседе с «Мослентой» композитор Александр Зацепин.

Автор песни про зайцев раскрыл секрет долголетия
© Мослента

«А еще я стараюсь жить настоящим днем и радоваться. Надо жить настоящим и быть оптимистом. Мне очень интересно жить. И с каждым днем все интереснее и интереснее. Раньше я думал, что в 70 лет, если доживу, мне станет скучно. А вот нет», — сказал музыкант.

Зацепин сообщил, что ежедневно встает в семь утра, делает зарядку и самомассаж. Кроме того, он выпивает литр воды, чай, кофе и питается готовой едой, а также исключил из рациона сахар.

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