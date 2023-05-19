«Я оставляю себе твое сердце»: история любви Делона и Шнайдер

История любви Алена Делона и Роми Шнайдер — одновременно один из самых счастливых и трагичных романов прошлого столетия.

© Кадр из фильма "Бассейн"

Их обжигающая страсть приносила им не только неземное наслаждение, но и заставляла страдать.

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История знакомства

Роми Шнайдер (настоящее имя Розмари Магдалена Альбах) росла в семье, в которой несколько поколений посвятили свою жизнь актёрскому искусству. Поэтому вполне естественно, что уже с самого детства Роми знала, что станет актрисой.

«Я непременно стану актрисой. Я просто должна», — из дневника Роми Шнайдер.

Первую свою роль она получила уже в 15 лет в фильме «Пока цветёт белая сирень», а следующую, «Марш для императора» уже через 2 года (в 1955 году). Главные роли в обеих картинах играла Магда Шнайдер, её мать.

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Кроме того, в 1955 году её пригласили на роль Елизаветы Австрийской в фильме «Сиси». Именно эта картина сделала её знаменитой во всём мире.

Несмотря на то что роль в трилогии сделала Роми звездой, она ненавидела её за то, что она превратила актрису в заложницу сусального кинообраза.

Роми Шнайдер приглашали только на романтические, легкомысленные роли, тогда как ей самой, хотелось играть более глубокие и серьёзные.

В 1958 году Роми пригласили на главную роль в фильме «Кристина». При этом ей предоставили возможность самостоятельно выбрать себе партнёра. Посмотрев несколько фотографий, она остановила свой взгляд на изображении Алена Делона, практически неизвестного на то время в актёрской среде.

Детство Алена не было таким безоблачным, как у Роми. После развода родителей он фактически оказался не нужен им обоим и мать отдала мальчика на воспитание в семью Неро. В родной дом он смог вернуться, только после гибели опекунов.

При этом, Ален вспоминал проживание с приёмными родителями, как самое счастливое время:

«Эта приёмная семья была и моей семьёй, здесь ко мне относились с подлинной сердечностью. Именно тут были пролиты первые детские слёзы».

В родном доме долго Алену жить не пришлось, вскоре мать с отчимом отправили его учиться в пансионат. Впрочем, долго он там не продержался. За плохое поведение его вскоре отчислили, как и из последующих пяти.

В 14 лет родители решили, что пора уже Алену получить профессию и пойти работать. Так он стал колбасником.

Спустя 3 года Ален Делон случайно наткнулся на объявление о наборе на обучение лётчиков-испытателей. Он буквально загорелся идеей получить эту профессию, тем более что обещали довольно хороший заработок в 200 тысяч франков.

Так, в 1953 году 17-летний юноша оказался в Центре флотской подготовки в Пон-Реане. За 3 года службы он успел поучаствовать в военных действиях и, благодаря своему своевольному характеру, послужить в дисциплинарном батальоне.

После демобилизации в 1956 году Ален вместе с товарищем оказался в Париже, где успел совсем недолго поработать официантом в пивном баре. После увольнения он оказался без средств к существованию и, по совету одной из его многочисленных пассий, решил попробовать себя в актёрской профессии.

Несмотря на многочисленные пробы и кастинги, Алену поначалу не везло — продюсеры просто не обращали на него внимания, считая, что, кроме привлекательной внешности, никакими талантами молодой человек не обладает.

Только по счастливой случайности он попал на Каннский кинофестиваль, на котором его наконец-то заметили.

Первая его роль ему досталась ровно за год до встречи с Роми Шнайдер.

Что примечательно, несмотря на то что девушка выбрала его в партнёры по фильму сама, он совершенно ей не понравился, как, впрочем, и она ему.

«Увидев его, я подумала: ну и пошлятина, а мальчик этот — просто тоска», — из дневника Роми Шнайдер.

Любовь на грани

При первой мимолётной встрече в аэропорту пообщаться им не удалось. Виной этому стал языковой барьер. Ален не знал ни английского, ни немецкого, Роми не говорила на французском.

Вторая встреча за ужином в ресторане, тоже не впечатлила молодых людей.

Чувства вспыхнули между Роми Шнайдер и Аленом Делоном, только на съёмках. А после совместной поездки на Бал кино в Брюсселе они стали настолько близки, что решили жить вместе.

Родители Роми были в шоке от её решения, так как начинающий актёр им совершенно не нравился. Но, понимая, что ничего сделать не могут, настояли на том, чтобы пара заключила официальный брак.

В марте 1959 года пара обручилась.

И с этого момента жизнь Роми постепенно стала превращаться в ад. Пресса практически сразу назвала будущий брак актёров мезальянсом, что буквально выводило Делона из себя. Он при каждом удобном случае старался показать, что ему официальные отношения не нужны, публично высмеивая и унижая свою невесту.

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Карьера Алена стремительно пошла в гору, и он понял, что все женщины мира скоро будут у его ног.

Всё чаще между женихом и невестой вспыхивали ссоры, во время которых он мог даже ударить её. После он раскаивался и извинялся, но надолго его не хватало.

Но несмотря ни на что, Ален и Роми продолжали сниматься. Благодаря влиянию девушки актёр играл всё лучше и лучше, успевая при этом заводить кратковременные интрижки. До поры до времени Роми закрывала на его измены глаза.

Чёрные розы — символ печали

В 1963 году она уехала на съёмки в Голливуд, там ей и попалась на глаза газета с фотографией Делона в объятьях хорошенькой блондинки. Он звонил, говорил, что всё подстроено нечистоплотными репортёрами, клялся в любви… Но Роми поняла — это конец!

И была права.

Вернувшись после съёмок в свою квартиру в Париже, она обнаружила в ней букет из чёрных роз и прощальную записку:

«… Я возвращаю тебе свободу и оставляю себе твоё сердце».

Он ушёл от Роми к актрисе Натали Бартелеми и вскоре женился на ней.

Это был страшный удар для Роми Шнайдер. Но судьба дала ей шанс стать счастливой, которым она, к сожалению, не воспользовалась.

Двойной удар

В 1966 году Роми Шнайдер вышла замуж за драматурга Гарри Майена, который безмерно обожал её. Вскоре у них родился сын Дэвид. Но семейное счастье было недолгим.

Брак Делона с Натали развалился, популярность стала убывать, что совершенно не нравилось, уже вкусившему славы актёру. И он начал искать выход. И нашёл.

Он решил, что спасти его могут совместные съёмки с Роми Шнайдер и убедил продюсеров кинокартины «Бассейн» пригласить на главную роль именно её. И она согласилась, ведь для неё это был шанс начать всё сначала с любимым мужчиной.

Как же она ошибалась.

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Ален Делон рассчитал всё довольно точно. Фильм имел ошеломляющий успех, пресса смаковала подробности романа Делона и Шнайдер.

«… Он возродил меня к жизни, от которой я хотела уйти…» — говорила Роми.

А он в очередной раз просто воспользовался ей и просто уехал, сразу после выхода фильма.

Муж Роми Гарри Майен не смог перенести предательства жены, впал в депрессию, стал много пить и через 6 лет после развода повесился в своей квартире в Гамбурге на её шейном платке.

Неожиданно для всех Ален Делон оказал Роми поддержку в этот тяжёлый для неё период. Именно он был рядом с ней и занимался организацией похорон Гарри. Никого больше видеть она не хотела.

Расплата или судьба?

Но жизнь продолжалась. В 1975 году она вышла замуж второй раз за молодого сценариста Даниэля Бьязини.

Первая беременность актрисы от Даниэля закончилась трагедией, она потеряла ребёнка после аварии, в которую попали супруги через несколько недель после регистрации брака.

Только в 1977 году у пары родилась дочь, которую назвали Сара Магдалена.

Но счастье Роми опять было недолгим, когда дочери исполнилось 4 года, супруги расстались. Дети, в том числе старший сын актрисы от первого брака, остались с Даниэлем.

В 1981 году судьба снова нанесла Роми жестокий удар — погиб её 14-летний сын. Актриса, которая и раньше увлекалась алкоголем, стала выпивать ещё сильнее.

Роми Шнайдер покинула этот мир, когда ей было всего 44 года, в ночь с 29 на 30 мая 1982 года. Делон был просто раздавлен этим известием. Он сделал 3 фотографии умершей актрисы, с которыми никогда не расстаётся.