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Басист The Smiths Энди Рурк умер в возрасте 59 лет

Басист музыкального коллектива The Smiths Энди Рурк скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Басист The Smiths умер в возрасте 59 лет
© Газета.Ru

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Энди Рурка после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы. Те, кто его знал, будут помнить Энди как добрую и прекрасную душу, а меломаны — как чрезвычайно одаренного музыканта. В это печальное время мы просим поклонников о конфиденциальности», — сообщили представители The Smiths.

Рурк играл в основном составе The Smiths. Он выпустил вместе с группой такие хиты, как «This Charming Man» и «There Is a Light», а также сольные песни для фронтмена Моррисси после распада группы.

Музыкант также выступал в группе Freebass с двумя другими знаменитыми бас-гитаристами Питером Хуком из New Order и Мани из Stone Roses. Рурк записывал композиции с Шинейд О'Коннор, The Pretenders, Иэном Брауном и вокалисткой the Cranberries Долорес О'Риордан.

Ранее стало известно, что австрийский актер Хельмут Бергер ушел из жизни в возрасте 78 лет.

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