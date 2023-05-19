Басист The Smiths умер в возрасте 59 лет

«С глубокой печалью мы объявляем о кончине Энди Рурка после продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы. Те, кто его знал, будут помнить Энди как добрую и прекрасную душу, а меломаны — как чрезвычайно одаренного музыканта. В это печальное время мы просим поклонников о конфиденциальности», — сообщили представители The Smiths.