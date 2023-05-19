За что посадили еврейского прадеда Ленина

Если покопаться в родословной Владимира Ильича Ленина, там можно обнаружить и немцев, и шведов, и калмыков и — чего уж скрывать — евреев. Прадедом вождя революции по материнской линии был Мошко Ицкович Бланк, проживавший в волынском городке Староконстантинове.

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Позорное родство

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В советское время о еврейских корнях Ильича говорить было непринято. Так дед Ленина — Абель Бланк в биографиях фигурировал как малоросс или — по-современному — украинец. А вот прадеда Мошко Ицковича и вовсе старались не упоминать. Уж слишком ушлый и неспокойный был товарищ. Надо сказать, что в Староконстантинов он прибыл уже во взрослом возрасте и показал себя, как человек, «который не хотел или, может быть, не умел находить общий язык со своими соплеменниками».

Из документов известно, что Мошко занимался торговлей, владел собственным домом, арендовал участок земли, на котором выращивал цикорий, и был не в ладах с местной еврейской общиной. Его обвиняли в краже, мошенничестве, поджоге. Мы не знаем, насколько правдивы были эти обвинения. Но дыма без огня не бывает — именно по обвинению в поджоге, из-за которого выгорело свыше 20 дворов, прадед Ленина был арестован и около года находился в тюрьме. Но в итоге был все-таки оправдан.

Народная месть

Вернувшись в начале XIX века в Староконстантинов, Бланк прожил здесь недолго — его дом сгорел. Поговаривают, это была народная месть за тот самый поджог, который то ли был, то ли не был. После этого Мошко с детьми переехал в Житомир. Детей он вскоре отправил в Санкт-Петербург, где сумел их неплохо пристроить через тогдашнего сенатора Дмитрия Баранова. В обмен на попечительство Бланк обязался наушничать, донося о темных и нелицеприятных делах еврейской общины на Волыни, в которую был вхож.

Сохранилось даже несколько его обращений к императору Николаю I. В них он ругал своих собратьев по национальности, обвиняя их в том, что те не молятся за здоровье Его Императорского Величества, а также ведут нечестную торговлю и наживаются на православных. Мошко предлагал лишить евреев в России ряда прав и силой принудить их к отказу от многих иудаистских традиций, которые противоречат традициям православной церкви.