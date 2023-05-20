Как Поднебесная стала для россиянки второй родиной

Однажды девочка из городка в Мурманской области влюбилась. В китайский язык. Было тогда Ане Кузиной лет десять. Любовь оказалась — на всю жизнь. Сегодня Анна Кузина известный китаевед, создательница школы китайского языка и чемпион мира по китайскому*. Половину жизни она прожила в Китае, но меньше года назад приехала в Москву. Трудно ли выучить один из самых сложных языков мира, как можно попасть в неприятную историю в Китае, как китайцы относятся к русским девушкам и многое ли нас связывает — об этом и многом другом Анна рассказала в интервью «Мосленте». Ниже — ее монолог.

© Мослента

Про маленький город, папу и мотивацию

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Я родилась в небольшом поселке Старожилово Рязанской области, но когда мне был всего месяц, родители вместе со мной и братом переехали в Снежногорск Мурманской области. Тогда он назвался Вьюжным и был поселком. Это закрытый город.

Я с самого детства изучала языки. Когда мне было пять лет, я начала учить английский. Самое активное участие в этом принимал мой папа. Правда, у него был уровень, который в СССР и некоторое время позже назывался «читаю и перевожу со словарем». Но папу это не смущало. Он помогал мне во всем, потому что был убежден: нужно изучать иностранные языки — это существенно расширяет возможности и дает совершенно особые перспективы. Проще говоря, языки повышают твое качество жизни.

Вслед за английским пришел немецкий, а затем и финский. Но как-то раз папа сказал мне: «Здорово, конечно, что ты так здорово щелкаешь европейские языки. Но если бы ты освоила еще один из восточных, я бы снял перед тобой шляпу». Это меня подстегнуло, захотелось взять еще и эту высоту.

Про первую встречу с китайским языком

В этот момент к нам в школу пришел студент, первокурсник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Он только что сдал первую сессию в своей жизни и только полгода учил китайский язык, но он с такой любовью говорил о нем, писал на доске иероглифы… Я смотрела на все это и думала: «Боже! Неужели это реально?»

В нашем Снежногорске учить китайский было не сложно, а просто невозможно. Это сегодня благодаря онлайн-образованию у нас появилась возможность учиться всему, чему только можно и у лучших преподавателей. А тогда рядом просто не было людей, которые могли бы мне помочь. Никто в моем окружении не знал китайского языка.

После встречи с тем студентом я была под сильнейшим впечатлением. Я тогда попросила его написать мне несколько иероглифов. Точно помню, что была суббота. Я не могла уснуть. Дома я пыталась повторить иероглифы самостоятельно, но у меня ничего не получалось. Я просто не знала, с чего начать. Тогда они для меня были совершенно непонятными, но очень красивыми снежинками.

Вот так, благодаря папе и первокурснику МГУ у меня и появилась мечта выучить китайский язык. Тогда она была несбыточной. В те годы учить этот язык можно было только в вузе.

Про странные вопросы

От настоящей мечты не отказываются. Когда мне было 17 лет, я поступила на восточный факультет СПбГУ. Никаких иных вариантов не рассматривала. В Москву ехать было просто страшно. В Снежногорске тогда проживало около 15 тысяч человек. По сравнению с моим маленьким городком, столица казалась невероятно огромной и пугающей. Петербург был и поменьше, и поспокойнее, и поближе к дому, к родителям.

Родители поддержали меня, как и многие люди в нашем окружении. В закрытых городах всегда концентрировались люди очень образованные — специалисты, эксперты в той или иной сфере. В этом отношении мне повезло. В 2001 году, когда еще практически никто не осознавал перспективы владения китайским языком, меня очень поддерживали в том числе и мои учителя.

Но и тогда, и сейчас были и есть люди, которые считают стремление изучать китайский чем-то очень странным и крутят пальцем у виска. Сейчас, когда у нас есть доступ практически к любой информации, это удивительно.

А тогда, в самом начале 2000-х, были те, кто напрямую спрашивал: «Тебе зачем китайский? Выйти замуж за китайца, да?»

В сознании этих людей было множество стереотипов относительно Китая и китайцев. Но вопросы о замужестве меня просто поражали. Я не понимала, причем тут вопрос о моем будущем браке и мое образование. Мне хотелось учиться именно для себя.

Про людей, которые умеют смотреть шире

Сейчас, когда у меня уже есть своя школа китайского языка, все равно иногда приходится отвечать на вопросы о смысле его изучения. Но за прошедшие 20 лет их стало гораздо меньше. Сегодняшний день и 2001 год — небо и земля. Это сильнейший контраст.

Но этих вопросов было много еще пять лет назад, когда я только начала вести блог в соцсетях. Хуже было, только когда я говорила, что искренне люблю Китай. Мне сразу же начинали писать люди, которых это шокировало. Они не понимали, как можно любить эту страну. И тут же потоком на меня выливались стереотипы о Китае и китайцах. Правда, картина была понятной. Люди видели других людей, которые были на них непохожи. Это часто порождает неприятие. Они кажутся странными, а их поведение неприемлемым.

Но все это относится к тем, кто живет в пространстве, ограниченном их родным городом или регионом. Те, кто изучает иностранные языки и путешествует по миру, воспринимают все совершенно иначе. Они понимают, что в мире просто есть множество разных культур, между ними есть отличия, но это не делает какую-то культуру лучше или хуже другой. Чем больше людей выезжает за пределы страны и получает возможность посмотреть на мир вокруг, тем больше принятия и спокойного уважения к другим, непохожим на нас людям в нашем обществе.

А если говорить про китайский язык, то сегодня это даже не тренд. Это просто самый перспективный язык в мире.

Про питерскую коммуналку, одиночество и странные звуки

Самым сложным во время обучения для меня было то, что в 17 лет я была предоставлена самой себе. И хотя я раньше уезжала на некоторое время в лагеря, проводила иногда несколько недель вне дома, все же тут все было по-другому. Теперь моя самостоятельность была постоянной. Мне нужно было не только позаботиться о себе в непривычных условиях, но и умудриться еще и выучить китайский. И, если честно, мне было страшно.

Я жила в одной из питерских коммуналок. Это во многом меня ограничивало. Китайский язык нужно учить громко, проговаривая все звуки и тоны. Последних в китайском четыре. И если ошибиться, произнести слово с неправильным тоном, может получиться очень неловко, потому что оно сильно изменит свое значение.

А у меня были соседи. Иногда кричали они сами, иногда плакали дети, а бывало, что я сама стеснялась проговаривать что-то громко. Но в какой-то момент стало понятно, что либо я перешагиваю через все это и иду к своей цели, либо ничего не получится. Я абстрагировалась от всего и сосредоточилась на языке.

Мне пришлось несколько побороться с фонетикой. Она до сих пор видится мне самой сложной и самой важной частью в изучении китайского. Ученики, правда, сначала больше боятся иероглифов. Но моя практика показывает, освоить письмо тут проще, чем фонетику.

Иногда люди совершают очень большую ошибку — начинают игнорировать тоны. Но так делать не стоит. Представьте себе, что иностранец выучил русский, но постоянно неправильно ставит ударения. Да, какое-то время мы сможем это терпеть и делать скидку, потому что все же речь идет о человеке из другой страны, но в итоге общаться с ним станет очень тяжело.

К тому же соблюдение правил фонетики — уважение к культуре носителей языка, который мы изучаем. Важно хотя бы прилагать усилия, чтобы научиться произносить слова правильно. Пусть поначалу это не получается, рано или поздно научится каждый. Стараться — это минимум из того, что мы можем сделать, если решили посвятить свое время изучению языка.

Про счастье и сломанный самолет

Через два года после начала обучения китайскому я впервые попала в Китай. Сразу на год. На востфаке была такая программа. Два года позанимались? Все, дорогие друзья! Вы готовы. Вперед!

Историй там было невероятное множество. Во-первых, это была моя первая в жизни заграничная поездка. А еще я десять лет до этого не летала на самолете… и наш самолет сломался

Но все по порядку. Я могла вообще никуда не полететь. Денег не было. С этой поездкой помогал мне мой двоюродный брат. Он успел передать мне деньги буквально перед самолетом, когда мы с мамой уже готовы были развернуться и поехать обратно. Какой смысл был бы лететь в Китай, если мне там просто не на что жить? Но брат успел.

А вот потом самолет и сломался. Нам пришлось ночевать в какой-то московской гостинице. Я оказалась в номере с совершенно незнакомой мне женщиной. Сложно передать, что происходило у меня в голове. Все мысли перемешались, было страшно и волнительно.

Моя соседка разговорилась со мной. Оказалось, что ее сын знает китайский, работает в дипмиссии. Я тогда просто завороженно ее слушала, а сейчас вспоминаю об этом и понимаю, что мне уже тогда жизнь показывала, какие перспективы открываются для тебя, если ты знаешь язык.

Из-за поломки самолета, кстати, я совершенно не переживала. Моя мечта сбывалась прямо здесь и сейчас. Мы уже купили билеты, сели на рейс, мы летели в Китай. А самолет? А что самолет? Починят и полетим. Так оно и вышло.

Про хитрого китайца и умение выражаться

Как только мы с подругой, которая тоже училась вместе со мной, оказались в Китае, мы тут же попали в историю. Нам тогда было 19 лет. Мы были совсем молодыми девчонками, не знавшими ничего о жизни и тем более некоторых нюансах культуры страны, в которую приехали.

Еще в Питере до того, как полететь в Китай, мы познакомились с одним из китайских студентов. Мы общались с ним, чтобы заранее повысить свой уровень языка, подготовиться к поездке и облегчить себе жизнь на новом месте.

В итоге он пригласил нас пожить у него, пока мы будем в Китае. Это казалось хорошей возможностью сэкономить на оплате общежития, а финансы были очень ограничены. Мы с радостью согласились и приехали к нему.

Тут и началась очень интересная история. Тогда мы еще не знали, что в Китае, в отличие от России, просто приезжать к друзьям в гости и жить у них какое-то время не принято. Оказалось, что этот парень всем рассказал, что я его невеста. К тому же в первые две недели нам удалось завести какие-то знакомства, но этот молодой человек начал запрещать общение с новыми людьми.

Когда все выяснилось, разыгралась драма. И мы через две недели такой жизни собрали вещи и перебрались в общежитие рядом с университетом, как и положено студентам. Но зато тогда я осознала, что могу очень жестко и точно выражать свои мысли на китайском, при этом используя идиомы. Не случись всего этого, я бы так и жила в неведении. Но в критический момент в памяти всплыло все.

Про необходимость забыть про английский

Весь оставшийся год в Китае стал для меня незабываемым временем. До сих пор я уверена, что это один из лучших периодов моей жизни. Я чувствовала себя губкой, которая по максимуму впитывала в себя все.

Тогда я дала самой себе обещание — весь год я не буду говорить на английском, даже если он от этого у меня пострадает. Моей целью был китайский, а многие студенты совершают стандартную ошибку. Они приезжают в Китай, но говорить предпочитают именно на английском. Друзей тоже заводят из Европы и США. В итоге они возвращаются домой с хорошим китайским, но не с таким, каким он мог бы быть. А мне хотелось научиться говорить по-китайски как настоящий китаец.

Уже тогда я поняла, что Китай стал моей второй родиной. Сейчас, если оглянуться назад и посчитать, половину своей осознанной жизни я прожила там

Я много размышляю и рассуждаю по-китайски, за эти годы я пропиталась китайской культурой и верю, что взяла от нее самое лучшее.

Про самый известный стереотип

Самый распространенный стереотип про китайцев — они все на одно лицо. Помню, когда нам на первом курсе сказали, что это, мягко говоря, не так, я сама очень удивилась. Мне тоже казалось, что они очень похожи друг на друга.

На самом деле этот эффект довольно легко объясним, если обратиться к психологии и нейрофизиологии. Винить за это людей нельзя. Это нормальная реакция.

Например, когда не так давно я вернулась в Россию после нескольких лет жизни в Китае, мне все русские казались невероятно похожими друг на друга. Этот эффект стал пропадать только после некоторого времени пребывания в России.

Этот стереотип работает в обе стороны. В Китае меня тоже постоянно спрашивали: правда ли все русские такие же — солнечные, светлые, с голубыми глазами. И каждый раз приходилось объяснять, что наши люди очень и очень разные. Китайцы удивлялись.

Про «страшилки» о китайцах

Вообще существует множество стереотипов про Китай. Кстати, для меня само слово «стереотип» уже маркер того, что это неправда.

Я слышала и о том, что китайцы — страшные трудоголики. Говорили и про настороженное отношение в Китае к русским девушкам якобы из-за того, что они едут в страну, только желая выйти замуж. Слышала и миф про то, что Китай нацеливается на Сибирь. Всему этому верить не стоит.

Как не стоит серьезно относиться и к рассказам о том, что все китайцы — шумные, неопрятные, чавкающие и специфически пахнущие. Все это неправда.

Есть убеждение, что в Китае все некачественное. А еще китайцы специально пытаются спихнуть в Россию бракованный товар. Чушь!

И китайцы не едят собак. Правда. Не едят. Это миф.

Хорошо, что сами китайцы не знают про все это. Единственный стереотип, который им известен, — первый, двусторонний, про восприятие всех людей другой нации на одно лицо.

Про отношение к русским девушкам и стандарты красоты

Китайцы по-прежнему считают русских девушек очень красивыми. Им нравится европейская внешность. У многих есть желание жениться на девушке с европейской внешностью, потому что в Китае очень любят детей от таких браков. Китайцы от них в восторге.

Но и в этом вопросе есть куча стереотипов. Особенно они касаются стандартов красоты. Конечно, русская девушка отличается от китаянки. Это очевидно. Иногда наши девочки думают, что не могут понравиться молодым людям из Китая. Это не так. Все мужчины разные

И самое главное — китайские стандарты красоты созданы китаянками для китаянок. Это их идеальный образ самих себя. То, что китайская красавица должна быть обязательно невероятно худой, придумали женщины, а не мужчины. Как раз последние зачастую так не считают. Это нужно четко понимать и разделять.

Не мужчины устанавливают такие стандарты красоты. Вне зависимости от расы, им как раз всегда нравились женщины, у которых есть какие-то формы. Конечно, они любят тонкую талию, но при наличии хороших бедер и груди.

Сами китайские мужчины часто говорят, что худые китаянки — женщины без фигуры. Как сказали бы в России, «подержаться не за что».

Сами китайцы тоже очень разные. Например, на северо-востоке живут люди крупные, высокие. Они по характеру очень похожи на русских. Девушки там тоже довольно крепкие. И, как правило, именно северо-восточным китайцам очень нравятся русские женщины.

Про странное мнение о русских женщинах

При этом в Китае есть довольно неожиданный стереотип о русских девушках. Они уверены, что мы после родов теряем форму и уже никогда в нее не возвращаемся. Это настолько прочно сидит в их сознании, что, когда я гуляла по Пекину со своими дочками, у меня постоянно спрашивали: правда ли, что это мои дети? Может, я няня? А что я с собой сделала, чтобы нормально выглядеть? Некоторые приходили к выводу, что я просто исключение из правил или нерусская.

Я не люблю, когда что-то плохое думают или говорят про Россию и наших людей, поэтому каждый раз подробно объясняла, что тут и как. Состояние женщины после родов, если нет каких-то проблем со здоровьем, зависит не от национальности, а от самой женщины. Вот и все.

А появился этот стереотип благодаря советским фильмам, в которых женщины выглядели совсем иначе, чем сейчас. Китайцы знают эти киноленты, многие из них видели не единожды. Вот и сложилось мнение, которое сегодня действительности не соответствует.

Кстати, китаянки тоже очень разные. Просто все мы — живые люди. Кто-то занимается собой, кто-то нет. Есть те, кого, к сожалению, подводит здоровье. Есть люди покрупнее, есть — поменьше. Все, как везде.

Про сложную жизнь китайских мужчин

В Китае есть серьезный дисбаланс. О нем все знают. Сейчас там намного больше мужчин, чем женщин. В России — наоборот.

Сегодня мамы китайских мальчиков переживают за их будущее больше, чем мамы девочек. Мужчине в этой стране за невесту приходится побороться. На родителей мальчика идет гораздо большее давление, чем на родителей девочки.

Если молодой человек хочет жениться, к нему предъявляются очень жесткие требования. У него должна быть и квартира, и машина, и хорошая должность. А еще во многих регионах Китая сохраняется традиция выкупа за невесту

Его размер зависит от конкретной семьи и ситуации. Где-то речь может идти о символической сумме, также можно ограничиться покупкой украшений, а где-то придется заплатить столько, что можно квартиру купить.

Кстати, это одна из причин, подталкивающих молодых китайцев к иностранным девушкам. Как правило, последним все эти выкупы не нужны. Они чаще всего идут замуж по любви, а не за машины и квадратные метры.

Про то, что нас связывает

Нас с китайцами объединяет уважение к традициям. И Россия, и Китай — очень традиционные страны с большой историей. Правда, в этом вопросе Китай, конечно, впереди планеты всей. Сами китайцы говорят, что они — самая древняя цивилизация, не прерывавшаяся ни разу и дошедшая до сегодняшнего дня.

Но и мы, хоть наша история короче, относимся к традициям с большим почтением. Именно поэтому нам легко говорить с китайцами, когда речь заходит о больших праздниках, о браке, семье, рождении детей. В этих вопросах мы очень похожи.

Например, в России мы целую неделю празднуем Масленицу. Да, это не выходные дни, но традиция сохраняется. В Китае есть точно такая же праздничная неделя — Праздник весны, китайский Новый год. Эти традиции, по сути, очень схожи между собой. Каждый день — свои обычаи, включающие и посещение родительского дома, и поклонение духу богатства, и игры, и другие мероприятия. Заканчивается все это у нас — Прощеным воскресеньем, у них — невероятно красивым Праздником фонарей.

Просто у нас традиции ушли немного на второй план, а в Китае — наоборот. И правительство это поддерживает. Через эти традиции они воспитывают патриотизм у новых поколений.

Так что нас объединяет очень и очень многое. Сходств у русских и китайцев больше, чем нам кажется. Недаром мы соседи. А вот если сравнивать их с теми же американцами, то различий будет больше, чем сходств.

Про отношение к иностранцам в Китае

В последние годы в Китае сильно изменилось отношение к иностранцам. Это и не плохо, и не хорошо. Это просто факт.

Был период, когда от одного вида иностранцев китайцы приходили в сильное волнение. Мы для них — совсем другие внешне. Им было интересно, любопытно. Мы были своего рода экзотикой и вызывали искреннее изумление. Китайцы сразу пытались общаться, задавали вопросы, относились с большим радушием. Я помню, как некоторые из них старались потрогать меня и моих детей, сфотографироваться с нами. Кстати, это все было не в какой-то глухой провинции, а в Пекине.

Но с развитием соцсетей и другими изменениями в жизни китайцев всего этого стало меньше. Ситуацию кардинально переломил TikTok (заблокирован на территории России — прим. «Мосленты»), когда там стало появляться множество коротких видео с иностранцами, говорящими на китайском. Люди из других стран, гуляющие по китайским улицам и понимающие китайскую речь, перестали настолько удивлять. Все пришло в равновесие.

Но есть один нюанс. Китайцы очень любят тех, кто искренне уважает их культуру, изучает ее, учит язык. А вот людей, которые не хотят учить китайский и вдаваться в подробности общепринятых в Китае норм поведения, зато пытаются навязывать что-то свое, тут не жалуют. Наглость и наплевательство никогда и никому не нравятся

К тому же китайцы хорошо знают свою историю и помнят, как когда-то они были в полуколониальном положении и терпели унижения от иностранцев. В те времена люди из других стран ставили себя выше, а жители Китая должны были склоняться и даже прислуживать им.

Но это в прошлом. Сейчас Китай очень быстро развивается, поднимается на ноги. И это, конечно же, сказывается на самоощущении самих китайцев. У них растет национальный дух. И они начинают говорить о том, о чем долгое время молчали. Если раньше никто не говорил иностранцу ни слова, что бы он в Китае ни творил, то теперь можно нарваться на жесткую лекцию о правилах приличия. Люди в этой стране теперь знают: у них есть право голоса, право потребовать, чтобы гости вели себя у них дома со всем положенным уважением.

Про китайцев в Москве

Уже четыре сезона — лето, осень, зиму и весну — я провела в Москве. Я знаю нескольких китайцев, которые живут здесь. Во-первых, это учительница моих дочерей. Она преподает им китайский. Это необходимо, чтобы у них было больше общения, а язык становился сильнее и богаче. Мы с ними тоже говорим по-китайски, но я для них, в первую очередь, мама, а не учитель.

Некоторые мои знакомые китайцы учатся в московских вузах. И мне очень нравится наблюдать за ними. Они уже довольно ассимилировавшиеся ребята. И видно, что на них мощное влияние оказала русская культура. Я наблюдаю за этим как лингвист и языковед. Например, в их речи уже появились русские звуки и междометия. Это очень интересно.

Китайцы, очень открытые в своей стране, попадая в Россию, ведут себя иначе. Они становятся довольно закрытыми, скромными. Они меньше улыбаются, становятся сдержанными. В китайской культуре есть принцип — если ты оказался на чужой территории, веди себя тише воды ниже травы. Они просто помнят, что они в гостях. Это тоже дань уважения.

Про Москву и Пекин

Мне пока сложно сравнивать Москву с Пекином, где я прожила много лет. Это два мегаполиса, но они разные.

Мне очень нравится Москва, но пока мне здесь все же немного непривычно. Со временем это изменится.

В первую очередь мне сложно привыкнуть к местной погоде. В Пекине сезоны сменяются стремительно. Ты не успеваешь подумать, что пора бы зиме уже закончиться, как становится теплее и все кругом расцветает. Весенний Пекин — невероятно красивый город. Не знаю, откуда взялся стереотип, что там мало зелени. Там кругом — деревья. И весной все это играет самыми разными красками.

Москва все же немного иная. Но тоже очень и очень красивая. Мы пока привыкаем друг к другу. Она чуть более небрежная, чем Пекин, чуть более хаотичная. Это непривычно, но по-своему интересно.

Про китайскую культуру в столице

Мне очень нравится китайский парк «Хуамин», который сейчас построили на севере Москвы. Очень красивое место, которое создано в стиле северной китайской архитектуры. Работа над ним продолжается, но уже сейчас туда можно приехать, походить по галереям, посидеть в беседках. Если есть желание погрузиться в китайскую культуру, не покидая Москвы, то это отличное место.

Сегодня многие москвичи интересуются китайской культурой. Среди моей аудитории много людей, которые не учат и даже не планируют изучать китайский язык, зато они очень увлечены китайским чаем, кинематографом, музыкой. Так что сегодня в столице интерес к Китаю очень и очень высок даже у тех, кто не планирует становиться китаеведами. И это очень радостно осознавать.