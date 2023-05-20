Почему засекретили настоящий диагноз Ленина

Заболевание Владимира Ленина остаётся на данный момент остаётся ещё одной загадкой, связанной с личностью основателя первого в мире социалистического государства. А ведь всем спорам мог быть положен ещё в 1999 году, когда истёк срок секретности медицинской документации. Но этого не произошло. И вот почему.

© Русская Семерка

Загадочный недуг

Видео дня

Тема болезни Владимира Ильича была окутана ореолом таинственности ещё при жизни вождя мирового пролетариата. Для лечения загадочной болезни приглашались лучшие специалисты не только страны, но и иностранных государств.

Многочисленные симптомы заболевания стали активно проявляться в 1921 году, однако о своей болезни революционер знал значительно раньше. Медики начали посещать государственного деятеля с завидной регулярностью несколькими годами ранее. Но всё оказалось напрасным.

Вскоре у Ленина начались головные боли, бессонница, слабость в конечностях, нарушения письма и речи. Он стал быстро уставать, а его настроение могло довольно резко меняться. К началу 1924 года стало понятно — одолеть недуг политику уже не получится несмотря на помощь самых именитых врачей. И действительно, в январе Ленин скончался.

Дольше… ещё дольше

Согласно официальным документам, Владимир Ильич скончался от диффузного атеросклероза. Однако уже почти 100 лет назад в это мало кто верил. Появилась версия, по которой Ленин умер от сифилиса. Косвенно это подтверждается тем, что накануне смерти вождь принимал сальверсан — препарат на основе мышьяка, предназначенный как раз для лечения указанного заболевания.

Узнать же точно, чем болел лидер большевиков, скорее всего, не получится. Сразу же после ухода из жизни Ильича, медицинскую документацию, благодаря которой можно было положить конец спорам, засекретили. Изначально доступ к ней должен был быть ограничен в течение 75 лет.