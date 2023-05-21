Лучшая женщина-солдат в русской истории: за что расстреляли Бочкареву

Первая мировая война породила немало героев, самоотверженно сражавшихся и проливавших кровь за отечество. Особняком в их ряду стоит Мария Бочкарева, которую французские газеты окрестили «русской Жанной д'Арк». Это была необычная женщина и судьба ее была непростой. Воин. Четырежды Георгиевский кавалер. Ее пытались склонить на свою сторону Ленин и Троцкий, Керенский и Брусилов, Корнилов и Колчак, но Мария Бочкарева осталась верна своему Отечеству.

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Тяжелая юность

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Родилась будущая героиня Первой мировой войны в семье новгородских крестьян, переехавших в поисках лучших условий жизни в Томскую губернию в Сибирь. Уже в 15 лет Марию выдали замуж, но это не принесло ей счастья. Вместе с мужем она трудилась на разгрузке барж и укладке асфальта. Уже на первой своей работе она проявила отличные организаторские способности и очень быстро дослужилась до помощника десятника, руководя преимущественно мужским коллективом из 25 человек. При этом ее муж, так и продолжал трудиться чернорабочим. Это неравенство провоцировало семейные ссоры с рукоприкладством, и Мария сбежала в Иркутск.

Здесь у нее появился любовник — шулер и бандит по имени Яков Бук. Но Бука арестовали и сослали Якутскую губернию. Мария последовала было за любимым, но он отверг ее. В этот момент грянула Первая мировая война, в один миг изменившая всю жизнь Бочкаревой.

Первая мировая война

Едва услышав о начале боевых действий, Мария повела себя достаточно странно. Разочарованная несчастной любовью она вернулась в Томск и, явившись на призывной пункт, попросила записать ее рядовой. Дежурный офицер немало удивился и резонно предложил ей пойти в сестры милосердия, учитывая ее пол. Однако Мария оставалась непреклонной, требуя определить ее в солдаты. Ей отказали. Тогда она заняла у знакомых восемь рублей и дала телеграмму Николаю II с просьбой дать ей возможность умереть за Родину. Как это ни удивительно, но ее просьба в порядке исключения была удовлетворена.

Марию постригли под ежик, выдали обмундирование и записали рядовым Бочкаревой. Полк, в котором служила Бочкарева, отправился на фронт в феврале 1915 года. Ее роту бросили в атаку. Однако до вражеских позиций из 250 солдат добежали лишь 70, остальные полегли на поле боя. Не в силах преодолеть укрепления противника бойцы отступили. В окопы вернулось меньше 50 человек. Следующей же ночью Мария доказала, что ее не зря взяли на фронт — в одиночку она отправилась на нейтральную полосу и на себе вынесла с поля боя несколько десятков раненых солдат. За героический поступок Бочкареву наградили Георгиевским крестом 4-й степени.

Отлично зарекомендовала она себя и во время штыковых атак. К февралю 1917 года у нее уже были два Георгиевских креста и две Георгиевские медали, а также погоны старшего унтер-офицера.

Революция

Февральскую революцию Мария Бочкарева не приняла. В ее голове не укладывалось, как можно дезертировать с поля боя, предав своих товарищей, или без конца митинговать вместо того, чтобы бить врага до победного конца. В мае 1917 года Бочкареву приглашают в Петроград для участия в митингах за продолжение войны. В ходе одного из выступлений она выдвигает предложение организовать под ее началом «Ударный женский батальон смерти». Идею с восторгом поддержали Александр Керенский и командующий 8-й армией — Алексей Брусилов.

Батальон был создан всего за несколько дней. В него записались более двух тысяч женщин-добровольцев: от бывших крестьянок до выпускниц институтов. Вскоре, последовав примеру Бочкаревой, по всей стране начали на добровольной основе формировать женские боевые подразделения. Они появились в Москве, Киеве, Минске, Полтаве, Симбирске, Харькове, Смоленске, Вятке, Баку, Иркутске, Мариуполе, Одессе. За эту, успешно реализованную инициативу, Марии Бочкаревой были вручены погоны прапорщика и именное оружие.

Героиня Белого движения

Оказавшись на фронте, «Ударный женский батальон смерти» зарекомендовал себя самым лучшим образом. Женщины, проявляя на поле боя чудеса героизма и самоотверженности, заразили своим энтузиазмом мужчин из соседних военных частей. Тем не менее армию уже было не спасти от разложения. Понимая, что в армии нет единства, Бочкарева бросает передовую и возвращается в Петроград.

Во время Октябрьской революции Марию арестовывают. Ленин и Троцкий проводят с ней профилактическую беседу, пытаясь переманить ее на сторону большевиков. Напрасно. Как истинная патриотка Бочкарева отказывается, правда, не прямо, а сославшись на многочисленные ранения.

Вслед за большевиками женщине-легенде предложили сотрудничество и белогвардейцы. Но и они получили отказ, хотя Мария была не прочь выполнять для них роль связного. Вскоре она стала личным представителем генерала Лавра Корнилова, отправившись на Запад просить военной помощи для Белого движения. В США Мария Бочкарева встретилась с президентом страны Вудро Вильсоном, провела несколько митингов и собраний. В Великобритании ее с почестями принимали Уинстон Черчилль (занимавший в эту пору пост Министра вооружений Великобритании) и король Георг V.