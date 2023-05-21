«Приказ Сталина!»: как советский богатырь победил «арийского» чемпиона

Тяжелоатлет Йозеф Мангер слыл любимчиком самого Адольфа Гитлера и, наверное, не зря. Ведь именно Мангер в 1930-е годы числился самым сильным человеком на планете. Однако Иосиф Сталин решил, что немецкий спортсмен непременно должен быть побежден. Выбор лидера советского государства пал на Серго Амбарцумяна.

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Армянин Серго (настоящее имя Саркис) Амбарцумян родился в 1910 году в селе Бист, расположенном в горах Нахичевани. С детства Серго отличался невиданной физической силой, а потому, повзрослев, он занялся именно тяжелой атлетикой. Буквально через 3 года после того, как он впервые пришел в спортивную секцию «Динамо», Амбарцумян стал чемпионом страны. В общей сложности за всю свою жизнь он был рекордсменом СССР целых 30 раз.

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Йозеф Мангер родился в 1913 году в Баварии. В 1934 году он оказался вторым на чемпионате мира, а уже в следующем 1935 – стал первым. В 1936 году Олимпийские игры проходили в столице фашистской Германии Берлине. И именно немецкий атлет получил на них золотую медаль. Довольно долгое время Мангер значился как самый сильный спортсмен на всем земном шаре. Гитлер же в свою очередь довольно потирал руки. А как же: ведь подобный факт являлся лучшим доказательство того, что арийская нация непобедима.

Узнав о том, что чемпионом Олимпийских игр оказался представитель нацисткой Германии, Сталин задумался, а потом велел привести ему какого-нибудь советского силача. Вскоре к нему привезли Серго Амбарцумяна. Сталин поведал ему, что, мол, негоже, что немец стал победителем и надо бы эту досадную оплошность исправить. Понятно, что Амбарцумяну не оставалось ничего другого как согласиться.

В конце декабря 1938 года Серго Амбарцумян сделал своим согражданам лучший новогодний подарок, который он только мог преподнести. Случилось это в Ереване. Нет, Мангер на поединок, конечно, не приехал. Советский тяжелоатлет побил его рекорд заочно. Результат Серго поразил всех - 433,5 кг. Он опередил немца на 8 с половиной килограммов. Народ ликовал. Теперь Амбарцумян занял почетное место первого силача планеты.

В 1950-х годах Серго Амбарцумян ушел из профессионального спорта из-за проблем со здоровьем. Оставшись без любимого дела и каких-либо материальных средств, чемпион вынужден был трудиться водителем в такси, а позже стал заведующим шашлычной. Он умер в 1983 году в возрасте 73 лет от сердечного недуга.