«Приказ Сталина!»: как советский богатырь победил «арийского» чемпиона

«Приказ Сталина!»: как советский богатырь победил «арийского» суперчемпиона
Тяжелоатлет Йозеф Мангер слыл любимчиком самого Адольфа Гитлера и, наверное, не зря. Ведь именно Мангер в 1930-е годы числился самым сильным человеком на планете. Однако Иосиф Сталин решил, что немецкий спортсмен непременно должен быть побежден. Выбор лидера советского государства пал на Серго Амбарцумяна.
Армянин Серго (настоящее имя Саркис) Амбарцумян родился в 1910 году в селе Бист, расположенном в горах Нахичевани. С детства Серго отличался невиданной физической силой, а потому, повзрослев, он занялся именно тяжелой атлетикой. Буквально через 3 года после того, как он впервые пришел в спортивную секцию «Динамо», Амбарцумян стал чемпионом страны. В общей сложности за всю свою жизнь он был рекордсменом СССР целых 30 раз.
Йозеф Мангер родился в 1913 году в Баварии. В 1934 году он оказался вторым на чемпионате мира, а уже в следующем 1935 – стал первым. В 1936 году Олимпийские игры проходили в столице фашистской Германии Берлине. И именно немецкий атлет получил на них золотую медаль. Довольно долгое время Мангер значился как самый сильный спортсмен на всем земном шаре. Гитлер же в свою очередь довольно потирал руки. А как же: ведь подобный факт являлся лучшим доказательство того, что арийская нация непобедима.
Узнав о том, что чемпионом Олимпийских игр оказался представитель нацисткой Германии, Сталин задумался, а потом велел привести ему какого-нибудь советского силача. Вскоре к нему привезли Серго Амбарцумяна. Сталин поведал ему, что, мол, негоже, что немец стал победителем и надо бы эту досадную оплошность исправить. Понятно, что Амбарцумяну не оставалось ничего другого как согласиться.
В конце декабря 1938 года Серго Амбарцумян сделал своим согражданам лучший новогодний подарок, который он только мог преподнести. Случилось это в Ереване. Нет, Мангер на поединок, конечно, не приехал. Советский тяжелоатлет побил его рекорд заочно. Результат Серго поразил всех - 433,5 кг. Он опередил немца на 8 с половиной килограммов. Народ ликовал. Теперь Амбарцумян занял почетное место первого силача планеты.
В 1950-х годах Серго Амбарцумян ушел из профессионального спорта из-за проблем со здоровьем. Оставшись без любимого дела и каких-либо материальных средств, чемпион вынужден был трудиться водителем в такси, а позже стал заведующим шашлычной. Он умер в 1983 году в возрасте 73 лет от сердечного недуга.
Что касается Йозефа Мангера, то тот тоже распрощался с тяжелой атлетикой и принялся обучаться финансам. После учебы он открыл свой бизнес. Он скончался в 1991 году. Ему было 77 лет.