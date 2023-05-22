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3 часа назад

110 лет назад родился Никита Богословский

RT на русском

Народный артист СССР Никита Богословский родился 22 мая 1913 года в Санкт-Петербурге. Он известен как автор песен «Тёмная ночь», «Шаланды, полные кефали», «Спят курганы тёмные». Кроме того, артист писал музыку к фильмам «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» и «Живите в радости», а также к анимационным лентам «Снеговик-почтовик», «Кошкин дом», «Три дровосека» и «Терем-теремок».

110 лет назад родился Никита Богословский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 1930-м поступил в Ленинградскую государственную консерваторию (сейчас — Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова). Окончил учреждение Богословский в 1934-м.

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В 1937 году Никита Богословский дебютировал как кинокомпозитор, написав музыку к приключенческой ленте «Остров сокровищ».

Народный артист СССР Никита Богословский родился 22 мая 1913 года в Санкт-Петербурге. Он известен как автор песен «Тёмная ночь», «Шаланды, полные кефали», «Спят курганы тёмные». Кроме того, артист писал музыку к фильмам «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики» и «Живите в радости», а также к анимационным лентам «Снеговик-почтовик», «Кошкин дом», «Три дровосека» и «Терем-теремок».

Среди мультфильмов, к которым композитор сочинял музыку, — «Федя Зайцев», «Снеговик-почтовик», «Это что за птица?», «Кораблик», «Опять двойка», «Петя и Красная Шапочка», «Кошкин дом», «Три дровосека», «Терем-теремок», «Праздник новогодней ёлки» и другие.

Никита Богословский — автор таких песен, как «Шаланды, полные кефали», «Тёмная ночь», «Лизавета», «Спят курганы тёмные», «Любимый город», «Три года ты мне снилась», «Почему ты мне не встретилась…», «Солдатский вальс».

Богословский нашёл свою нишу и в литературе. Он написал художественные и публицистические книги «Божества и убожества», «Музей муз», «Тысяча мелочей», «Очевидное, но вероятное», «Интересное кино», «Завещание Глинки», «Заметки на полях шляпы и кое-что ещё», «Что было и чего не было и кое-что ещё…».

С 1976 по 1980 год Богословский был членом правления Союза композиторов СССР, в 1981—1985 годах состоял в правлении Союза кинематографистов СССР. Также с 1984-го входил в Союз театральных деятелей РСФСР.

Композитор удостоен множества наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, Красной Звезды и Трудового Красного Знамени, медаль имени А.В. Александрова и международная премия Фонда Андрея Первозванного «Вера и Верность».

Никита Богословский скончался 4 апреля 2004 года в возрасте 90 лет.

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