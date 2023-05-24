Кейт Миддлтон раздражает, когда принц Уильям ест пиццу на диване

Кейт Миддлтон рассказала о «кошмарной» привычке принца Уильяма, которая действует ей на нервы. Об этом сообщает Mirror.
В высказываниях, которые всплыли на этой неделе, принцесса Уэльская раскрыла одну из «ужасных» привычек своего мужа — и она связана с едой на вынос. Во время посещения базы Королевских ВВС на Кипре в 2018 году Кейт Миддлтон заявила, что ее муж — «кошмар», когда ест пиццу на диване.
«Держите пиццу подальше от диванов», — якобы посоветовал принц Уильям, когда на базе открывалась новая зона отдыха.
«Ты просто кошмар, когда делаешь так», — заметила в ответ Кейт Миддлтон.
Несколько дней назад королевский биограф, автор книги «Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье», Том Куинн рассказал журналистам, как на самом деле обстоят дела в браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма. По его словам, Кейт относится к Уильяму как к четвертому ребенку, потому что он склонен к истерикам.
«Это неидеальный брак. У них потрясающие ссоры. Но там, где некоторые пары ссорятся и бросают друг в друга тяжелые вазы, Уильям и Кейт кидаются друг в друга подушками. Это всегда держится под контролем», — заявил писатель.