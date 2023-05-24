Кейт Миддлтон раздражает, когда принц Уильям ест пиццу на диване

Кейт Миддлтон рассказала о «кошмарной» привычке принца Уильяма, которая действует ей на нервы. Об этом сообщает Mirror.

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В высказываниях, которые всплыли на этой неделе, принцесса Уэльская раскрыла одну из «ужасных» привычек своего мужа — и она связана с едой на вынос. Во время посещения базы Королевских ВВС на Кипре в 2018 году Кейт Миддлтон заявила, что ее муж — «кошмар», когда ест пиццу на диване.

«Держите пиццу подальше от диванов», — якобы посоветовал принц Уильям, когда на базе открывалась новая зона отдыха.

«Ты просто кошмар, когда делаешь так», — заметила в ответ Кейт Миддлтон.

Несколько дней назад королевский биограф, автор книги «Позолоченная юность: интимная история взросления в королевской семье», Том Куинн рассказал журналистам, как на самом деле обстоят дела в браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма. По его словам, Кейт относится к Уильяму как к четвертому ребенку, потому что он склонен к истерикам.