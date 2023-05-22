Тивадар Сорос: что стало в русском плену с отцом будущего миллиардера

На постсоветском пространстве к инвестору и основателю благотворительных фондов Джорджу Соросу сложилось неоднозначное отношение. Одни считают его филантропом, другие – «глобализатором» и инициатором «цветных революций». Однако мало кто знает, что интерес Сороса к России отчасти связан с историей его семьи. В бурные годы революции и Гражданской войны в Сибири оказался отец будущего миллиардера, Тивадар Сорос.

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«Современный Робинзон»

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В 1923 году житель Будапешта Тивадар Шварц (который позже переменил фамилию на Сорос) опубликовал на языке эсперанто книгу «Modernaj Robinzonoj» («Современные Робинзоны»). Согласно «Энциклопедии эсперанто», 88-страничная повесть была написана «простым, живым языком». Однако главным её достоинством являлся основанный на реальных событиях сюжет о приключениях в таинственной для западного читателя Сибири (впоследствии повесть издавалась в английском переводе под названием «Crusoes in Siberia»).

С началом Первой мировой войны 21-летний Тивадар Шварц пошёл добровольцем в армию Австро-Венгрии. Он уже дослужился до лейтенанта, когда в 1915 году оказался в русском плену. В лагере под Хабаровском Шварц редактировал газету «Нары». Другие военнопленные выбрали его старостой, чтобы защищать интересы офицеров. Однако пошли слухи, что в соседних лагерях старост расстреливают. Тогда Тивадар вместе с группой из 30 человек решил бежать.

«В главах повести рассказывается о побеге из лагеря военнопленных, путешествии по Транссибирской магистрали от Хабаровска до Ксеньевской, тяжёлом труде при переправе через реку Черный Урюм, походе через сибирскую тайгу, пребывании у охотников-орочонов и, наконец, о возвращении к цивилизации на плоту по реке Витим», – излагает сюжет книги рецензент Дон Харлоу.

Сам Джордж Сорос, рассказывая в одном из интервью о приключениях отца в Сибири, обращает внимание на допущенную Тивадаром географическую ошибку:

«Беглецы построили плот, поплыли вниз по реке и через несколько недель поняли, что направляются к Северному Ледовитому океану».

Тивадару Шварцу пришлось столкнуться с красными и белыми, японцами и американцами, хозяйничавшими тогда на Дальнем Востоке. Однако в повествовании он намеренно упускает многие исторические и политические подробности. Книга выдержана в духе «робинзонады». Главное место в ней занимает описание тягот пути. Тивадар писал, например, что из-за укусов комаров в тайге головы его спутников «опухли, как тыквы».

В конце концов лейтенанту Шварцу удалось преодолеть все трудности и добраться до Москвы, откуда он в 1920 году уехал в Венгрию.

«Во время революции возможно всё»

В ходе сибирской эпопеи Тивадару пришлось пережить многое, что не укладывалось в нормы обыденной жизни.

«Он делал всё, чтобы выжить, как бы противно не выглядело это «всё», – пишет о путешествии Тивадара биограф его сына Роберт Слейтер. – Вспоминая о тех страшных годах, Тивадар говорил <...>, что во время революции возможно всё».

В повести «Современные Робинзоны» есть откровенно шокирующие эпизоды. Например, однажды Тивадар и его спутники встретили двух австрийцев, Долфи и Сепи, таких же беглецов, как и они. Когда венгры спросили австрийцев, что было самым худшим на их пути, один из них ответил:

«Когда мы ели нашего друга Ганса»

Австрийцы рассказали венгерским товарищам по несчастью, что на питание человечиной их группа из 10 человек перешла, когда у них не осталось ничего, кроме волос и копыт съеденных лошадей. Беглые военнопленные поедали заболевших товарищей и тех, кого уличили в преступлениях.

Жизненный опыт отца весьма сильно повлиял на Джорджа Сороса. Инвестор признавался, что именно отец научил его, как «общаться с внешним миром».

«На чьей стороне он был во время Гражданской войны? Разумеется, на обеих. Ему пришлось поступить так, чтобы выжить», – говорил Джордж Сорос об отце.