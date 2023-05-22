Как сложилась судьба гениальной разведчицы Елизаветы Зарубиной

Елизавету Зарубину по праву называют гением вербовки. Именно она завербовала сотрудника гестапо, ставшего прототипом Штирлица из «Семнадцать мгновений весны».

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Зарубина оказалась одной из немногих разведчиц, которая дожила до старости. Однако своей смертью она умерла.

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Розенцвейг-Зарубина

Ее настоящее имя — Елизавета Розенцвейг. Отец Елизаветы служил управляющим лесного хозяйства в богатом имении, находившемся на территории Бессарабии. Благодаря этому обстоятельству чета Розенцвейгов ни в чем не нуждалась, а их дочь получила прекрасное образование и владела несколькими иностранными языками. Кроме того, отец привил Елизавете любовь к русской литературе и культуре в целом. Поэтому, когда двоюродная сестра Елизаветы загорелась революционными идеями, девушка, недолго думая, последовала ее примеру.

Сперва она вступила в ряды австрийской коммунистической партии, но после, получив должность переводчицы в торговом представительстве Советского Союза в Вене, переметнулась к чекистам и даже была «премирована» советским гражданством. В 1928 году Елизавета зарегистрировала отношения с русским разведчиком Василием Зарубиным. Так она получила фамилию, под которой ее знают и помнят до сих пор.

С еврейской внешностью среди нацистов

Зарубины работали в паре в Дании, во Франции, в Турции и даже в нацистской Германии. Последний факт удивителен тем, что Елизавете с ее явно еврейской внешностью удавалось выполнять самые невероятные по сложности задания. Она могла выдать себя за кого угодно. Так, для того, чтобы завербовать гестаповца Вилли Лемана, Зарубина специально выучила итальянский язык, благодаря чему сумела искусно перевоплотиться в итальянку. Несколько лет Леман снабжал советскую разведку важными сведениями.

Всего же Елизавета Зарубина завербовала более 20 человек, среди которых были не только мужчины, но и женщины. На Роберта Оппенгеймера, «американского отца атомной бомбы», Зарубина вышла именно через его супругу. Кстати, за информацию о работе над атомным оружием «русская Мата Хари» удостоилась Красной звезды.

Жизнь после разведки и нелепая смерть

Через год после победы над фашистской Германией Елизавета Зарубина была уволена в запас. Та же участь постигла ее супруга спустя 2 года. До конца своих дней Василий Зарубин занимался подготовкой подрастающих кадров и написанием специальной литературы для будущих разведчиков. А Елизавете Юльевне удалось устроиться в МВД, однако после опалы Берии блестящую вербовщицу уволили из органов.