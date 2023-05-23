CNN: Джефф Безос и Лорен Санчес приняли решение обручиться

Основатель Amazon Джефф Безос женится на своей возлюбленной Лорен Санчес. Миллиардер сделал предложение избраннице на суперъяхте во время романтического круиза и подарил кольцо с внушительным бриллиантом. Рассказываем, кто такая эта счастливица и как ей удалось охомутать одного из богатейших людей мира.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Кто такая Лорен Санчес

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53-летняя Лорен Санчес родилась в 1969 году в американском Альбукерке (штат Нью-Мексико). В прошлом она работала тележурналистом, репортёром и ведущей новостей. С 2011 по 2017 год она вела утреннее шоу Good Day LA. Лорен также снялась в нескольких фильмах, включая «Бойцовский клуб», «Всё или ничего» и «Третий лишний 2».

В июне 2016 года она получила лицензию пилота вертолёта и основала компанию по производству фильмов и съёмок в небе Black Ops Aviation. Согласно Page Six, её также наняли для съемок видео для компании Безоса Blue Origins.

У Санчес трое детей — сына Ника она родила в 2001 году от игрока в американский футбол Тони Гонсалеса, сын Эван и дочь Элла родились, когда Лорен состояла в браке голливудским медиамагнатом Патриком Уайтселлом.

Что сделала Лорен Санчес, чтобы покорить сердце Джеффа Безоса

Это не инструкция к применению, а лишь путь женщины, которой практически удалось выйти замуж за «принца», хотя ей далеко за тридцать. История любви Лорен Санчес и Джеффа Безоса не лишена скандалов, что делает её ещё более интересной и захватывающей.

Крутилась в известных кругах

Путь Лорен Санчес нельзя назвать типичной историей Золушки, которой удалось вырваться в свет и случайно познакомиться с богачом. Невеста миллиардера ещё задолго до их знакомства построила головокружительную карьеру журналиста, не раз была номинирована на премию «Эмми» и крутилась в светских кругах. За последнее Лорен стоит поблагодарить своего экс-супруга Патрика Уайтселла, исполнительного директора Endeavor Group Holdings, американского агентства талантов. Он во многом помог жене обзавестись полезными знакомствами — в том числе и с Джеффом Безосом. Одним словом, сам себе вырыл яму.

Поговаривают, что Лорен Санчес познакомилась с основателем Amazon в 2016 году на вечеринке по случаю выхода фильма «Манчестер у моря». Продюсером картины выступил Мэтт Дэймон (один из клиентов Уайтселла), а распространение взяла на себя Amazon.

Увела миллиардера из семьи

Бурный роман Лорен и Джеффа начался в январе 2018 года, когда бизнесмен ещё состоял в браке с Маккензи Скотт, а телеведущая — с Патриком Уайтселлом. Американские СМИ то и дело публиковали новостные заметки о том, как парочка весело проводит время в частных самолетах, шикарных лимузинах и пятизвёздочных отелях.

В январе 2019 года таблоиды затрубили о том, что Джефф разводится с Маккензи спустя 25 лет брака, — и, как несложно догадаться, миллиардер перестал скрывать интрижку с Лорен.

Бракоразводный процесс завершился к июлю 2019-го. Экс-супруги поделили имущество. В результате развода Маккензи получила 4% акций Amazon, стоимость которых на тот момент оценивалась в $38 млрд — неплохие такие отступные.

Спустя несколько дней после развода Джефф Безос отдыхал на Уимблдонском теннисном турнире вместе с новой возлюбленной.

После пара провела отпуск на роскошной яхте у карибского острова Сен-Барт. Как и следовало ожидать от богатого бойфренда, Безос устроил для Санчес роскошную вечеринку по случаю её 50-летия, пригласив таких известных гостей, как Кэти Перри, Орландо Блум и Тимоти Шаламе.

Разделяет интересы миллиардера

Лорен Санчес поддерживает миллиардера во всём и разделяет его увлечения. Джефф обожает путешествовать, дама сердца сопровождает его во всех поездках. В декабре 2021 года влюблённые побывали на Сен-Бартс, в июле 2022-го — посетили Букингемский дворец и пообедали с Томом Крузом во время визита в Лондон, а в мае 2023-го провели отпуск на яхте на Майорке.

Лорен разделяет и любовь Джеффа к космосу. Летом 2021 года миллиардер совершил полёт на ракете New Shepard. Журналистка на борту не присутствовала, но встречала миллиардера по возвращении. В ноябре 2022 года в интервью CNN она заявила, что планирует совершить полёт в 2023 году в составе женского экипажа.

Занимается благотворительностью

Самый простой способ охомутать богача — заняться благотворительностью. По крайней мере, на это намекает практика. Вспомнить хотя бы актрису Меган Маркл, которая ещё до знакомства с принцем Гарри активно занималась социальной деятельностью. Она выступала на саммите международной благотворительной организации One Young World 2014 года в Дублине, затем отправилась в поездку по Афганистану и Испании с Объединенными сервисными организациями, а в 2016 году и вовсе стала послом World Vision Canada в Руанде.

Лорен Санчес тоже использовала эту «уловку» и всерьёз увлеклась благотворительностью. Она заняла пост заместителя председателя Фонда Земли Безоса и теперь занимается борьбой с изменением климата и защитой природы, а также дошкольным образованием, социальными программами и жилищной поддержкой. Она сотрудничает с This is About Humanity, организацией, занимающейся повышением осведомленности и оказанием поддержки разлученным и воссоединившимся семьям на границе США и Мексики, и Фондом Безоса Day One Fund, который даёт приют бездомным, бесплатное дошкольное образование малоимущим и решает вопросы голода.

Превратила Джеффа в звезду светских хроник

Будем честны: рядом с Лорен Санчес миллиардер заметно изменился. От скромного и заурядного бизнесмена в строгом костюме, избегающего публичности, не осталось и следа.

Всё началось с развода, после которого издание The National Enquirer опубликовал 11-страничный материал о романе Безоса и Санчес. Текст сопроводили фотографиями пары и откровенными эсэмэсками, которыми они обменивались. Случись это раньше, Джефф, скорее всего, дал бы какой-нибудь сухой комментарий относительно произошедшего или же вовсе промолчал. Но на этот раз он инициировал собственное расследование, чтобы понять, откуда у журналистов появилась столь конфиденциальная информация, тем самым поставив крест на своей непубличности.

8 февраля 2019 года Джефф Безос и вовсе вышел в медиапространство, опубликовав пост под громким заголовком: «Нет, спасибо, мистер Пекер». Миллиардер открыто рассказал о шантаже со стороны Дэвида Пекера — издателя таблоида National Enquirer. По словам Безоса, его шантажировали и угрожали слить не только личные переписки с Санчес, но и селфи «ниже пояса».

После миллиардер стал частым гостем ковровых дорожек. Скучные смокинги сменились более яркими костюмами, а его тело приобрело загорелый оттенок.

Пара активно тратит деньги

Не осталось следа и от относительно скромной жизни Безоса. В отношениях с Лорен миллиардер стал спускать круглые суммы денег на покупку роскошного имущества. Он приобрёл новую яхту за $500 млн и установил на ней скульптуру в виде своей возлюбленной.