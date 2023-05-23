Что предсказал Ленину его крестный отец

Несмотря на то, что Владимир Ильич Ленин стал одним из руководителей атеистического государства, он сам был крещен в церкви.

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Как и положено, у Ленина был крестный отец, друг его отца, Ильи Николаевича, Арсений Белокрысенко.

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Однажды Белокрысенко, будучи в гостях у Ульяновых, напророчил маленькому Володе весьма непростую судьбу.

Крестный отец

Как известно, Владимир Ильич Ульянов, взявший впоследствии псевдоним Ленин, родился в 1870 году в семье инспектора народных училищ. Как и большинство детей, появившихся на свет в царской России, Ленин был крещен в церкви через несколько дней после рождения. Таинство совершалось по всем правилам, были у Ильича и крестные родители. По словам Жореса Трофимова, автора книги «Мария Александровна Ульянова», крестной матерью Володи стала Наталья Ивановна Ауновская, а крестным отцом — Арсений Федорович Белокрысенко. Последний был дружен с Ульяновым-старшим, заправлял Симбирской удельной конторой.

Если верить Александру Карамышеву, автору сборника статей и документов «Известен всей России», посвященного Илье Ульянову, Белокрысенко часто навещал семью будущего вождя, как правило, по субботам. Он играл с Ульяновым-старшим в шахматы, которые тот очень уважал и научил этой игре всех домашних. Когда Арсений Федорович скончался, Ульянов-старший, тосковавший по другу, говорил: «Вот и суббота, а поиграть в шахматы не с кем». Белокрысенко также обменивался с Ильей Николаевичем последними новостями. Как восприемник не только Владимира Ильича, но и одной из его сестер, Белокрысенко также уделял внимание и своим крестникам.

Лошади без ног

Понятно, что Арсения Белокрысенко Ульяновы приглашали и на все семейные торжества, в том числе на дни рождения детей. Однако, как вспоминала сестра Ленина, Анна Ульянова-Елизарова, слова которой приведены в сборнике «Ленин и Симбирск» (1982 год), ее брат, получив в подарок игрушку, чаще всего тут же ломал ее. Однажды няня подарила Володе тройку лошадей, запряженную в сани, из папье-маше. Маленький Ильич немедленно исчез вместе с новой игрушкой. Мать, Мария Александровна, нашла сына, притаившимся в углу за дверью. Он, сопя от напряжения, крутил ноги лошадям, пока они не отвалились одна за другой.

Полюбоваться этой сценой Мария Ульянова, втайне от Володи, позвала всех гостей. Среди них был и Арсений Белокрысенко. Если верить М.С. Шагинян, автору издания «Лениниада», крестный воскликнул: «Что за Герострат! Вот разрушитель... Вам с ним, кум, хлопот будет не обобраться...». Как известно, Герострат – это житель древнегреческого города Эфеса, который сжег храм Артемиды только для того, чтобы прославиться и чтобы его имя помнили на протяжении долгих веков. Упомянув Герострата, Белокрысенко, обратился к няне Володи, называвшей мальчика голубем, и добавил: «И совсем он, нянечка, не голубь!».

Сатанинский смех

Как утверждает британский историк, специализирующийся на истории СССР, Роберт Сервис на страницах своей книги «Ленин», в характере Владимира Ульянова с детства просматривалось что-то злое. Например, маленький Ильич любил доводить до слез своего младшего брата Дмитрия. Будущему вождю пролетариата нравилось, что Митя умеет плакать «по заказу». «Заказ» этот делал сам Володя, а если Дмитрий отказывался плакать, он дразнил брата, пока тот не закатывал истерику. Дмитрий Ульянов также вспоминал, что Владимир Ильич любил пугать его и младшую сестру Ольгу неким существом «брыкаской», надевая наизнанку тулуп.