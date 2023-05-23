4 урока жизни от лидера группы «Мираж» Алексея Горбашова

В этом году группе исполняется 35 лет.

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В этом году «Мираж» отмечает творческий юбилей — тридцать пять лет. Поклонницы хорошо знают алексея Горбашова, чьи яркие соло и запоминающаяся внешность стали визитной карточкой легендарной группы.

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О музыке

Первое впечатление, связанное с музыкой, — жуткая скука. Но все изменилось, когда я, учась в четвертом классе, впервые услышал The Beatles, Led Zeppelin и Deep Purple. Для меня открылся новый мир. Первую гитару купила мама. Она была совсем простенькая. Но уже через несколько недель я смог на ней воспроизвести соло из песни Light My Way группы Nazareth. Бедные мои соседи… Группа «Мираж» для меня — это огромный этап жизни, проект, которому я посвящаю все свое время и силы и получаю взамен огромное удовольствие от участия.

О себе

Мои сильные стороны характера — это, наверное, упертость, умение прощать обиды. А если говорить о чертах, которые мешают жить, это, скорей всего, то, что я часто думаю о людях лучше, чем они есть. Я давно избавился от всех привычек, которые мне как-то мешали. Теперь вот думаю: наверное, скучно живу, может быть, пора для разнообразия опять к чему-нибудь пристраститься? Было такое, что я жалел о каких-то неумных поступках, но сейчас понимаю, что без них было бы упущено что-то важное в жизни, а может быть, даже главное для становления личности.

О любви

Я давно заметил, что легко вхожу в доверие к женщинам, правда, никогда этим не пользуюсь в корыстных целях. Чем сильнее кипит страсть, тем громче хлопают дверью при расставании. Любовь зрелая менее страстная, но более глубокая, и сейчас я не променяю ее ни на какие «мексиканские страсти». Далеко не сразу я встретил того человека, с которым так все совпало, что я не мыслю свою жизнь как-то иначе уже на протяжении тридцати лет.

О возрасте