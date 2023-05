4 урока жизни от лидера группы «Мираж» Алексея Горбашова

О музыке

Первое впечатление, связанное с музыкой, — жуткая скука. Но все изменилось, когда я, учась в четвертом классе, впервые услышал The Beatles, Led Zeppelin и Deep Purple. Для меня открылся новый мир. Первую гитару купила мама. Она была совсем простенькая. Но уже через несколько недель я смог на ней воспроизвести соло из песни Light My Way группы Nazareth. Бедные мои соседи… Группа «Мираж» для меня — это огромный этап жизни, проект, которому я посвящаю все свое время и силы и получаю взамен огромное удовольствие от участия.