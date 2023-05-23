8 невероятных фактов о близнецах, которые вы не знали

Похожи как две капли воды и отлично друг друга понимают.

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А ведь это далеко не все факты о близнецах — благодаря научным исследованиям о них известно гораздо больше.

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Выросшие врозь, они остаются похожими

Нередко природа берет верх над воспитанием. По крайней мере, к такому выводу пришли ученые еще в 1990 году. Для исследования отобрали более 100 пар близнецов, которые выросли по отдельности друг от друга. В результате, как было опубликовано в авторитетом журнале Science, оказалось, что у близнецов помимо внешности много общего: черты характера, темперамент и даже интересы. Вывод впечатляет: сходство близнецов, выросших вместе, и близнецов, выросших врозь, было практически идентично.

Четверть близнецов — зеркальные

Считается, что близнецов невероятно сложно различать. А между тем четверть близняшек не так похожи внешне, как может показаться. Согласно исследованию 2012 года, около 25% однозиготных близнецов зеркально отражают внешность и другие физические особенности друг друга. Например, если у одного близнеца родимое пятно располагается на левой щеке, то у другого, «зеркального», оно будет на правой. Один может быть левшой, а другой — правшой.

Собаки различают близнецов по запаху

Собаки, похоже, не испытывают никаких сложностей с тем, чтобы отличать близнецов. Об этом говорят данные исследования 2011 года, опубликованного в журнале PLOS One. В эксперименте приняли участие полицейские немецкие овчарки. По долгу службы они привыкли искать людей по запаху. Образцы идентичных близнецов среди прочих (для чистоты эксперимента) не смогли сбить животных с толку, они успешно справились с заданием. И даже общий образ жизни близнецов никак не помешал. Для овчарок отличия все равно были явными.

Они общаются до рождения

Пять пар близнецов — недостаточно для полномасштабного исследования, и все же в 2010 году с помощью ультразвука удалось выявить интересные закономерности в поведении малышей в утробе. Выяснилось, что между 14 и 18 неделями беременности большая часть движений младенцев была направлена друг на друга, а не на маму. Вот что значит дружить с детства!

У высоких женщин выше шанс родить близнецов

Среди многих других уникальных факторов, которые способствуют рождению близнецов, — высокий рост. Своим наблюдением доктор из Нью-Йорка поделился в научном издании Journal of Reproductive Medicine. Эксперт изучил данные 129 женщин, у которых родились двойни или тройни. Рост женщин был на два-три сантиметра выше среднего по стране. Вероятно, этот эффект объясним присутствием в их организме белка ИФР (инсулиноподобного фактора роста), который чаще встречается у высоких людей. Предположительно он же способен стимулировать яичники и помогать выжить нескольким эмбрионам сразу.

Африка — лидер по количеству близнецов

Согласно статистике, больше всего близнецов рождается на африканском континенте. Если общемировой показатель — около 13 случаев на 1000 беременностей, то в Центральной Африке цифра заметно больше — около 18 случаев на 1000 беременностей. А в отдельных регионах мамы бьют все рекорды: известно, что в период с 1972 по 1982 год в нигерийском городе Игбо-Ора примерно 50 родов из 1000 приходились на близнецов.

Близнецы чаще бывают левшами

Масштабное исследование в Финляндии охватило более 30 тысяч человек от 18 до 69 лет. Результаты научных изысканий обнародовали в 2009 году в журнале Neuropsyhologia. Согласно полученным данным, леворукость встречалась у близнецов в 8,1% случаев, а у тех, кто появился на свет без напарника в виде брата или сестры, — в 5,8% случаев.

Матери близнецов живут дольше