Самая маленькая девочка в России окончила 11-й класс

Самая маленькая девочка в России Полина Скорик успешно окончила 11-й класс и выпустилась из школы, расположенной в Курской области. Об этом сообщили представители пресс-службы регионального министерства образования.

© Слово и Дело

Рост Скорик, страдающей от редкой аноксетической дисплазии, составляет всего 80 сантиметров. Как сообщает РИА Новости, она является единственным подростком в России с данным заболеванием. По словам представителей министерства, после выпуска девушка планирует поступить на заочное обучение по направлению «Менеджмент». Также она интересуется театральным направлением.

«Мама Полины Наталья Скорик не исключает, что семья будет изучать возможность посещений и обучения в театральных кружках», — сообщили в ведомстве.