Принц Уильям случайно выдал секретное прозвище дочери Шарлотты
Любой британец скажет, что семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма самая счастливая и жизнерадостная среди всех представителей британской монархии.
Высокопоставленные родители обожают трех свои детей, и часто ведут себя с ними, как обычные люди.
Не секрет, что пара любит давать своим наследникам разные забавные прозвища. И, как выясняется, одни из них называются публично, а другие используются исключительно в узком семейном кругу.
Правда, на днях принц Уильям случайно рассекретил тайное прозвище свой дочери Шарлотты.
Во время появления семьи на традиционной международной цветочной выставке в Челси — Chelsea Garden Show, старший сын монарха решил вспомнить детство и покататься на качелях.
Он попросил находившуюся рядом Шарлотту помочь ему раскачаться, при этом назвав ее «Mignonette» («Миньонетт»), что можно перевести с французского, как «Милое создание».
Тогда-то и выяснилось, что прилюдное прозвище «Лотти», которым родители называли принцессу Шарлотту, было для публики. А «милое создание» являлось секретным именем. Но теперь тайное стало явным.