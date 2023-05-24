Принц Уильям случайно выдал секретное прозвище дочери Шарлотты

Любой британец скажет, что семья Кейт Миддлтон и принца Уильяма самая счастливая и жизнерадостная среди всех представителей британской монархии.

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Высокопоставленные родители обожают трех свои детей, и часто ведут себя с ними, как обычные люди.

Не секрет, что пара любит давать своим наследникам разные забавные прозвища. И, как выясняется, одни из них называются публично, а другие используются исключительно в узком семейном кругу.

Правда, на днях принц Уильям случайно рассекретил тайное прозвище свой дочери Шарлотты.

Во время появления семьи на традиционной международной цветочной выставке в Челси — Chelsea Garden Show, старший сын монарха решил вспомнить детство и покататься на качелях.

Он попросил находившуюся рядом Шарлотту помочь ему раскачаться, при этом назвав ее «Mignonette» («Миньонетт»), что можно перевести с французского, как «Милое создание».