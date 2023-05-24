Мечтала о родной душе: история любви Дианы Гурцкой и Петра Кучеренко

24 мая на Троекуровском кладбище похоронили замглавы Министерства образования и науки, мужа певицы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко, который ушел из жизни 20 мая. «Вечерняя Москва» вспоминает романтическую историю отношений чиновника и артистки, которая гремела на всю страну.

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Песня-пророчество

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Слепая от рождения Диана росла в большой и дружной семье. Родители, старшие братья и сестра окружали девочку теплом и вниманием, чтобы та не чувствовала себя обделенной. Будущая певица выучилась играть на фортепьяно, успешно выступала на конкурсах.

В 2001 году от рака «сгорела» мама Дианы. Тоску по самому дорогому человеку восходящая звезда выразила в песне «Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить…», которую написал для нее Игорь Крутой. И в этой же композиции возникает образ будущего жениха. Девушка как бы делится с умершей матерью новым счастьем: «…он какой, он не такой как все… надежный, ласковый, родной, он только мой…» Через пару лет герой из песни воплотился в реальность.

У адвоката Петра Кучеренко дела шли в гору, молодой человек задумывался о семье. Судьба явилась в лице политика Ирины Хакамады: она попросила Петра придумать проект с участием Дианы Гурцкой в преддверии выборов. Петр познакомился с братом певицы Робертом и получил приглашение на Дианин день рождения. Мир перевернулся, когда Петр услышал ее пение. «Я был буквально сражен и посмотрел на Диану совсем другими глазами…» Симпатия оказалась взаимной, но Диана стеснялась своих чувств.

Родные подтолкнули

Преодолеть смущение девушке помогла родня. Брат Роберт однажды сказал без обиняков: «Диана, чего ты стесняешься? Петя знает, что ты не видишь! Что тут такого?» Окончательно растопила лед будущая свекровь, которая призналась от души, что Диана заслуживает счастья, как никто другой. «В тот момент я поняла, что в этой семье меня поймут и будут любить всегда», — вспоминала певица.

Муж не уйдет

Через год с небольшим, 21 сентября 2005-го, сыграли пышную свадьбу с белыми лошадьми, платьем от Валентина Юдашкина и созвездием почетных гостей. Народный артист Иосиф Кобзон, пребывавший в восторге от трепетных отношений между новобрачными, пошутил: мол, Диана никогда не станет брошенной женой или разведенной женщиной — только вдовой. 18 лет супруги жили счастливой, насыщенной жизнью. У них родился сын Константин.

Кучеренко возглавил аппарат комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, в 2020-м стал замминистра науки и высшего образования, а в 2021-м — статссекретарем. Диана Гурцкая, кроме выступлений на сцене, тоже активно принимает участие в жизни страны. Она член Общественной палаты России, отстаивает права людей с ограниченными возможностями. Уже несколько лет певица навещает интернат для слабовидящих детей. Поет с воспитанниками, учит нотам, играет.

Внезапная гибель Петра стала страшным ударом для семьи. Сын, 15-летний Костя, написал в социальной сети:

— 20 мая мой папа умер. Он был слишком молод. Мне больше нечего сказать. Спасибо каждому за поддержку, которую писали мне. Это все очень важно. Люблю всех. Цените своих родных и прямо сейчас скажите им, что вы их любите. Цените каждый момент с ними, жизнь жестокая штука. Никто не знает, что может произойти. Спасибо, папа. Люблю.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роберт Гурцкая, брат и продюсер певицы Дианы Гурцкаи:

— Петр был светом для нашей семьи, сделал счастливой Диану и нас всех. С появлением их сына Костика счастье стало безграничным. А 20 мая все потемнело. Я знаю, что Петр совсем не хотел уходить — Диану и Костю он бы не оставил. Он был человеком умным, светлым, добрым и щедрым. Любящим сыном, мужем, отцом, достойным братом, гордостью страны. Петр ушел от нас, но из моей головы и сердца — нет.

ТРАГЕДИЯ