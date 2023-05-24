Мужчина простоял в планке почти 10 часов и попал в Книгу Гиннесса

Далеко не каждый продержится в таком положении и несколько минут, а этот герой выдержал 9 часов 38 минут и 47 секунд. Фантастический результат. По словам рекордсмена, еще пять лет назад у него было 15 килограммов лишнего веса, но Йозеф взял себя в руки и начал тренироваться. Результат на лицо: теперь у Шалека не только шикарная спортивная фигура, но и сертификат Книги рекордов Гиннесса.