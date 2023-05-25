Семья Тома Петти подала в суд на аукционный дом из-за кражи вещей певца

Семья покойного музыканта Тома Петти обвинила аукционный дом в Бостоне в краже его одежды с целью продажи на аукционе и призвала поклонников и коллекционеров не покупать вещи, пока они будут решать вопрос в суде. Об этом пишет The Guardian.

© Газета.Ru

В настоящее время аукционный дом RR Auction выставил на торги более 40 предметов одежды Петти, включая куртки, сумки, ботинки, шляпы и футболки. На своем сайте аукционный дом утверждает, что приобрел одежду после того, как первая жена Петти, Джейн Бенио Петти, потеряла их семейный дом из-за лишения права выкупа в 2015 году.

Аукционный дом сообщил, что после получения банком JP Morgan имущества от личных вещей в доме избавились. «В феврале 2023 года мы приобрели эти вещи, которые банк выбросил», — говорится на сайте аукционного дома.

В среду семья Петти выпустила заявление, в котором обвинила RR Auction в том, что они «предлагают украденные памятные вещи Тома Петти с совершенно ложным происхождением, не соответствующим действительности, и полностью отрицают явные доказательства, которые им были представлены».