Самый загадочный случай в жизни Агаты Кристи

В 1926 году, когда Агате было 36 лет, их 12-летний брак с Арчибальдом Кристи начал трещать по швам. Муж признался Агате, что влюблен в свою коллегу по гольфу Ненси Нил и попросил развода.

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На писательницу, у которой не так давно умерла мать, измена мужа и постоянные с ним ссоры подействовали самым радикальным образом.3 декабря Кристи поцеловала спящую дочь Розалинду, села в машину и уехала, перед выездом оставив записку, что отправляется в Йоркшир. Её автомобиль, съехавший в кювет, нашли уже на следующий день, но самой Агаты нигде не было. В машине также осталась её шуба и чемодан с платьями. Это было, по меньшей мере, странно - на дворе стоял морозный декабрь.

Начались активные поиски, все сбились с ног, к делу даже подключился Артур Конан-Дойл, который привлек к расследованию экстрасенса. Ясновидящий взял в руку перчатку Кристи и сказал, что она жива, но находится в «сумеречном состоянии». Дальнейшие события показали, что экстрасенс оказался прав. Кристи нашли через 11 дней в отеле, где она зарегистрировалась под именем Терезы Нил. Она сказала, что она жительница Кейптауна, а в Англии гостит третью неделю.