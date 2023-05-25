Умер легендарный американский музыкант Флойд Ньюман

Ушел из жизни Флойд Ньюман. Ньюман - американский саксофонист, бэнд-лидер и востребованный сессионщик, игравший с десятками величин. Среди них - Би Би Кинг, Отис Реддинг, Арета Франклин, Сэм Кук, Айзек Хейз, Фрэнк Синатра.

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О кончине опоры студии Stax Records сообщается на аккаунтах Музея американского соула. Ньюман умер утром во вторник на 92-м году жизни в хосписе, где находился долгое время.

Флойд Ньюман родился в 1931-м в Мемфисе. К BB King Review присоединился в конце 40-х. Первый сольный релиз выпустил в 1963-м.

Одна из самых ярких записей замечательного этого артиста - инструментальная композиция Last Night группы Mar-Keys, которая заняла третье место в поп-чарте Billboard в 1961 году.