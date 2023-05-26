69-летний россиянин покоряет скейт-парки на велосипеде
69-летний мужчина в Свердловской области удивляет своих земляков. Россиянин в городском скейт-парке покоряет вершины на модном велосипеде ВМХ.
За мужчиной наблюдает вся молодежь с восхищением и даже берет с него пример. Анатолий Шерстобитов признаётся, что тянуть к экстриму его начало незадолго до выхода на пенсию, и он понял, что нужно пробовать что-то новое.
Уралец купил себе велосипед ВМХ и оседлал его в два счета. Он уверен, что все это удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке любимой женщины, пишет "ОТВ-Екатеринбург":
- Энергия привлекает, после себя легче чувствуешь, преодоление чего-то. Заряд бодрости появляется.