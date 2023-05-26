$79.98+0.0285.88-0.32

69-летний россиянин покоряет скейт-парки на велосипеде

69-летний мужчина в Свердловской области удивляет своих земляков. Россиянин в городском скейт-парке покоряет вершины на модном велосипеде ВМХ.

69-летний россиянин покоряет скейт-парки на велосипеде
© СОВА

За мужчиной наблюдает вся молодежь с восхищением и даже берет с него пример. Анатолий Шерстобитов признаётся, что тянуть к экстриму его начало незадолго до выхода на пенсию, и он понял, что нужно пробовать что-то новое.

Уралец купил себе велосипед ВМХ и оседлал его в два счета. Он уверен, что все это удалось воплотить в жизнь благодаря поддержке любимой женщины, пишет "ОТВ-Екатеринбург":

- Энергия привлекает, после себя легче чувствуешь, преодоление чего-то. Заряд бодрости появляется.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий